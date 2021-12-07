林嘉麒：恒指市帳率「破一」好抵買？

恒指連續多日的陽燭走勢終告斷纜，上周五收市後恒指轉換成分股，指數先低後高，收市跌幅大大收窄，奈何踏入12月的第二個星期就迅即走樣，以收市價計，周一(6日)更創下了年內最低位，而且成交高達1,700億元。值得留意是，上周五成分股轉換當日成交也有1,659億元，以此比較，昨日成交不算少，可視為大成交下跌。

近日市場正研究恒指的下跌空間有限，皆因恒指市帳率已回到歷史低位的不足一倍。回顧歷史，恒指的確出現3次市帳率「破一」後反彈。第一次是1998年亞洲金融海嘯，當年外資大規模撤出港股，1998年8月13日最低點時恒指市盈率(PE)為8.1倍，市帳率(PB)為0.93倍。

第二次是在2015年至2016年，當年受累於A股大跌及12月美國聯儲局啟動加息周期之後，2016年2月12日最低點時恒指PE為7.9倍，PB為0.98倍。至於第三次就是去年全球新冠肺炎爆發，去年3月23日最低點時恒指PE為8.9倍，PB為0.93倍。

恒指在上周三至周五，每日低開高走，實現了3連陽，技術走勢屬利好後市信號，故不禁懷疑，難度恒指要出現第4次見「抵」後反彈？不過，從美股方向想，美股才剛開始調整，加上疫情下，市場仍在考量Omicron變種病毒的傳播力及致命率等問題。再者，自聯儲局主席鮑威爾突然變得鷹派後，表示通脹不再是「暫時性」，連同多位聯儲官員不斷說要提早減少買債同時加快加息，似乎資金流之亂，要真心相信恒指見底並不容易。

當然，大市見底前定必充斥着恐慌心態，在悄悄地由低位回升後，投資者後知後覺發現原來已見底。儘管如此，現時仍建議再等一會，先等本周多項經濟數據公布後才作決定。本周內地公布的數據有11月貿易帳、進出口及外匯儲備等，還有消費物價指數(CPI)、廣義貨幣供應(M2)及社會融資規模等。

美國方面，最重要的是周五公布CPI，而12月密歇根大學消費者信心指數也將揭曉。似乎要判斷大市何時見底，起碼要看數據公布後投資者的反應，才可作評估。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)