鄧聲興：比亞迪未來業績增長確定性強 阻力看330元
2021年12月07日 10:06
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比亞迪股份(01211)公布11月份汽車產銷快報，產量共計99,753輛，按年增加84.1%。其中，新能源汽車產量91,829輛，較去年同期相比增加242.8%；燃油汽車產量7,924輛，減少71.1%。月內，汽車銷量共計98,340輛，按年升82.3%。其中，新能源汽車銷量91,219輛，增加241.8%；燃油汽車銷量7,121輛，減少73.9%。
整體來看，今年首11個月，集團累計汽車產量650,266輛，按年增加75.2%；累計銷量641,019輛，增加72.9%。此外，集團漢車型銷量再創歷史新高，漢EV首次達成月銷破萬的佳績。11月漢車型銷量達12,841輛，按年增長27.08%，連續3個月破萬，連續7個月按月增長；漢EV銷量為10,021輛刷歷史新高，成為首款月銷破萬的純電動中大型轎車車型；漢DM銷量為2,820輛，按年增長7.51%，保持穩健增長態勢。漢車型上市以來累計銷量突破14萬輛，穩居中大型新能源轎車市場第一位。隨着新能源汽車受惠於政策支持，以及市場對新能源汽車的強勁需求，對集團未來業績增長具有較強的確定性。
該股阻力位為330港元，支持位267元。
意博資本亞洲管理合夥人鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)