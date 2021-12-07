【高盛推介】騰訊反彈靠穩　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(6日)失守450港元水平收市，跌約3.2%，周二(7日)早段則低位反彈。早上高開約2.2%後升幅略收窄，現報454.2元，升約1.4%，表現靠穩。

有券商指近期內地對互聯網行業監管大致與國際標準看齊，料明年互聯網監管措施影響有限，及指內地互聯企業在長期仍是中國經濟增長的重要動力。該行列出中資股明年首選股，當中騰訊在名單內。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金積極部署好倉，錄得約5,600萬元資金流入，為周一最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約4,050萬元。牛證於周一獲資金轉向流入，有約1,570萬元，並較集中在400元收回區域的產品。

淡倉方面，可見認沽證於周一獲資金轉向流入，有約1,270萬元。周一部署熊證的資金有部分沽出遠熊，並見流入的資金較集中在480元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入騰訊，錄得約1.6億元資金淨買入。

騰訊牛60234，收回價425元，行使價422.2元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛59861，收回價415元，行使價412.2元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，近40元收回距離遠牛。

騰訊購13994，行使價496.08元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.0倍，行使價460至520元、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊購24067，行使價480.88元，2022年1月24日到期，實際槓桿10.4倍，貼價、短期、高槓桿。

騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿7.9倍，行使價400元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿9.2倍，貼價、低街貨。

騰訊熊54397，收回價490元，行使價493元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊牛54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，近45元收回距離遠熊。

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