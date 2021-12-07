中國11月出口增長16.6%　勝預期

中國海關總署公布，按人民幣計(下同)，11月份出口按年增長16.6%，預估升15.8%；進口按年增加26%，預估升15.8%。

今年首11個月，中國進出口總值35.39萬億元，按年增長22%，比2019年同期增長24%。

首11個月，東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴地位，中國與東盟貿易總值5.11萬億元，增長20.6%，佔中國外貿總值的14.4%。其中，對東盟出口2.81萬億元，增長18.9%；自東盟進口2.3萬億元，增長22.8%；對東盟貿易順差5,094.7億元，增加3.8%。歐盟為中國第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為4.84萬億元，增長20%，佔13.7%。美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為4.41萬億元，增長21.1%，佔12.5%。其中，對美國出口3.36萬億元，增長19.2%；自美國進口1.05萬億元，增長27.5%；對美貿易順差2.31萬億元，增加15.8%。

首11個月，中國進口鐵礦砂10.38億噸，減少3.2%，均價每噸1,099.3元，上漲53.1%；原油4.67億噸，減少7.3%，均價每噸3,191.1元，上漲39.5%；煤2.92億噸，增加10.6%，均價每噸676.9元，上漲39.7%；天然氣1.1億噸，增加21.8%，均價每噸2,772.7元，上漲20.7%；大豆8,765.3萬噸，減少5.5%，均價每噸3,558.7元，上漲30.7%；成品油2,492.2萬噸，減少4.5%，均價每噸3,934.9元，上漲35.6%；鋼材1,326.7萬噸，減少29.6%，均價每噸8,374.2元，上漲47.2%。

按美元計，11月份中國出口按年增長22%，預期升20.3%；進口增長31.7%，預期升21.5%。