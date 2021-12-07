【高盛推介】京東逆市落後 曾跌穿300元大關
2021年12月07日 11:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團近日受壓，自上月中見高位365港元後回調超過2成，周二(7日)早段逆市落後，低開2%後曾跌穿300元，最低見295.8元，為近2個月低位。及後跌幅收窄，現報301元，跌約1.6%。
有報道指京東旗下一間子公司新增對外投資湖南到恩控股，該公司的經營範圍包含汽車新車銷售、新能源汽車整車銷售等。另一報道指京東與中交集團就升雙方合作層級，拓寬發展空間等簽署戰略合作協議。
觀察個股輪證資金流向，近日資金積極趁低部署好倉，認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,850萬元。牛證於周一(6日)繼續獲資金流入，有約180萬元，分散各收回區域。淡倉方面，認沽證及熊證於周一皆獲資金轉向流入，分別有約1,620萬及30萬元。
就京東近日急挫，早前獲市場留意的條款或已不適合現況部署。投資者宜重新審視產品條款。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價350元以下、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的京東購(27802)。進取價外選擇可留意年期約3個月的低街貨京東購(12323)。牛證方面的近牛選擇可留意京東牛(60015)，遠牛選擇可留意京東牛(56333)，與現價有約20及30元收回距離。
京東購27802，行使價346.38元，2022年2月22日到期，實際槓桿7.4倍，行使價350元以下、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
京東購12323，行使價362.82元，2022年2月23日到期，實際槓桿7.4倍，價外、低街貨。
京東牛60015，收回價280元，行使價277元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
京東牛56333，收回價270元，行使價267元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
京東沽14532，行使價277.8元，2022年4月14日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、中期。
京東熊60846，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，近70元收回距離熊證。
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