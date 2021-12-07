【瑞通推介】恒指高開後升幅收窄 好淡倉各有捧場客

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者對新變種病毒憂慮紓緩，美股周一(6日)大幅反彈，道指收報35,227點，升646點或1.9%；納指升0.9%。恒指周一午後跌幅擴大，低見23,314點，全日收報23,349點，跌417點或1.8%，大市成交增至1,700億港元。人民銀行周一收市後宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，將於12月15日生效，預計共釋放長期資金約1.2萬億人民幣，並指實施穩健貨幣政策沒有改變。

恒指以陰燭「倒轉錘頭」收市，14日RSI再度跌破30呈超賣，保歷加通道擴闊，要提防後市下跌空間或會擴大。大市目前仍在上周二(11月30日)的大陰燭範圍內波動，倘跌破當日低位23,175點跌勢或會轉急，相反當日高位23,888點會有較大阻力。

有券商表示，恒指預測市盈率目前在12倍左右，預計下行空間十分有限，明年上半年將有望迎來估值修復窗口，而企業盈利可能在明年中見底。

恒指周二(7日)早段一度反彈逾380點，高位重上23,700點，及後升勢回順。恒指好倉(牛證及認購權證)周一錄淨流入逾4,900萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾4,000萬元，反映投資者預期大市急挫過後將見技術反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為22,900至22,999點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,800至23,899點。

中概股爆小股災，周一輪證投資者在相關好倉和淡倉上均有部署。昨分別有逾2,600萬元和超過3,300萬元資金淨流入阿里巴巴輪證好倉和淡倉，股份周一最多挫8.3%，低見109.5元香港上市新低，收市跌幅收窄至5.6%，報112.7元，連續第5個交易日下跌。周二早段承接隔晚美股升勢，一度飆逾9%，升抵123元。

至於周一正式成為恒指成份股的京東集團，各有逾1,600萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。股份周一收挫4.9%於306元，盤中低見303元，險守100天線，周二早段逆市再挫逾3%，跌穿300元關口。

相反，憧憬受惠中概股加快來港上市，香港交易所連日逆市上市，周一曾漲4%至468.8元，全日收報456元，升1.2%。周二早段曾漲3.5%，高見472元。周一有近2300萬元淨流出其輪證好倉，是最多資金流出的股份好淡倉項目，淡倉同日則有逾560萬元淨流入。

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