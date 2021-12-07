陳永傑：美孚新邨樓價升幅　見證港元貶值之誇張

六十年代香港泳池不多，泳灘遙遠，想游水很多人會去泳棚。而美孚新邨前身正是泳棚，可供游泳、扒艇仔。六、七十年代發展美孚新邨之時，居民只要走落樓下，沿着海邊還可以釣魚。但隨着沿海填海工程不停發展，滄海變成陸地，游泳、扒艇仔及釣魚活動已此情不再！

位於九龍荔枝角的荔枝角灣，填海之前主要用作康樂用途，二十世紀初葉至中葉，有大量泳棚供人游泳，也有小艇出租。二十年代，美孚石油公司(現為埃克森美孚)在荔枝角灣填海興建油庫，油庫後來改建爲住宅美孚新邨。

六十年代著名遊樂勝地荔枝角灣，海灣內有沙灘、泳棚、划艇場。即使美孚新邨在1968年的第1期以至1978年的第8期，仍可進行以上的水上活動。據居住在美孚新邨較後期數的居民說，屋邨建成之後擁有無敵海景，遠眺昂船洲，可以游泳、扒艇以至釣魚。雖然未至於從家中拋條魚絲落海就可以釣魚，但只要走落樓下行幾步已是海邊，便可垂釣，很開心！

上世紀八十年代，荔枝角灣進行填海工程，荔枝角灣海皮位置現在變成荔枝角公園，海景變園景如同滄海桑田，景觀相差太遠了。

美孚新邨於1968年至1978年間落成及入伙，邨內共建有99幢住宅樓宇，是全港樓宇座數最多的住宅屋苑，提供逾13,000個住宅單位。當年單位售價約為3萬至12萬港元不等，與現時樓價相比，現價升幅令人譁然。

大家不應覺得樓價升得太過離譜，而是應該從另一個角度去看，銀紙是否貶值得太誇張？真的要多多思考！

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑