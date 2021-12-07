【產經直播】市況Chok　揀收息股有着數？

人行突然降準，港股周二(7日)出現反彈，但美國證交會落實《外國公司問責法》，要求不符合審計規定的海外上市公司3年內退市，雖然中證監即時出來派發定心丸，但中概股對外有退市風險，對內又有政策監管，腹背受敵下，港股依然波動？想穩陣有咩高息ETF可以揀？

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