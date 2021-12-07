調查：67%會計及金融人士料港經濟明年溫和增長

澳洲會計師公會的一項調查顯示，本港會計界及金融人士認為香港的經濟前景有所改善，有67%受訪者預期明年實現溫和增長，而經濟最大挑戰仍是新冠肺炎疫情相關為主，香港旅遊限制及新一波疫情爆發分別有54%及43%，而政治環境則以34%位列第三。澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴倡議，港府應制定恢復出入境旅遊的計劃，特別是減少與內地和東盟國家的出行限制，如建立旅遊氣泡。

當中，有52%人士預計本港明年經濟增長幅度在2.9%以內，而15%認為增幅在3%或以上。陳銘嚴表示，隨着新冠疫苗接種率上升，防疫措施日漸成熟，以及消費券計劃等刺激經濟的措施，促進香港經濟復甦，並提升經濟前景的信心，惟封關及新冠肺炎疫情仍是經濟增長的最大障礙，而Omicron變種病毒成最大不確定性，對本港經濟前景持審慎樂觀。

另外，調查結果顯示，53%受訪者預計明年其所在企業的收入增加，47%的受訪者預期增長幅度在 29%以內。商業信心有所改善，有36%受訪表示明年所在企業將增聘人手，按年增加23個百分點，另有59%人士預計明年將會加薪，按年上升44個百分點。

陳氏坦言，當中部分企業的招聘是填補過去兩年經濟下行時所削減的人手，以及移民潮所致的人才流失的職位空缺，惟香港近月的失業率回落，反映就業市場趨穩定。加上在大灣區聯通等政策發展下，企業有意拓展業務到其他市場，也會增加對人才的需求，認為企業明年應繼續專注創新科技，包括數碼化轉型，吸引、培養和挽留人才，並提高營運效率，以適應環境的波動並蓬勃發展。

此久，該公會認為，政府應考慮通過採取激勵措施和監管改革，以鼓勵金融機構擴大綠色和可持續融資的選擇範圍，以及提供更多以人民幣計價的綠色金融產品，從而促進綠色和可持續金融的發展。