恒生投資：料明年A股市回升　新能源及高科技跑出

恒生投資管理發表2022年投資市場展望，預期明年中港市場能逆轉今年「債優於股」的走勢，甚至有望跑贏美股並收復今年失地，其中睇好新能源相關及高科技產業股票會跑出。

該行董事兼行政總裁李佩珊表示，今年首11個月全球主要資產類別均錄得淨流入，尤其股票市場的流入最多，佔全部淨流入超過一半，其中主要流入ETF市場，其餘分別為債券市場及貨幣市場。

她指，雖然今年中國股市因監管等原因導致市場波動，但最近幾星期，留意到機構投資者的資金開始流入中國股市，反映市場開始對中國股市轉向正面，對中國股市在明年的表現保持正面。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝則指，環球經濟政策轉趨收緊，惟中國來年或趨向寬鬆，認為中國在經濟政策上有寬鬆的空間，加上「新基建」或能刺激經濟，以及明年政策風險降低，均成為中國股市的利好因素。

他認為，近期中美關係好轉，雙邊貿易限制亦有望放鬆；而中國疫情防控措施降低經濟大幅封鎖的風險，料股市將受惠。另外，「房住不炒」的政策引導資金流向股票市場，令現時估值偏低的中國股票，其下行風險亦相對較低。

明年美股表現方面，薛則持中性看法，預料美國來年經濟將持續復甦，美元持續表現強勢，而整體投資者風險胃納仍然保持高漲。然而，美國聯儲局縮減買債規模行動，將降低市場流動性，加上預料企業回購規模將減少以及在通脹壓力高企下的加息風險，認行對美國股市2022年走勢看法維持中性。

至於美國加息預期方面，薛氏認為言之尚早，將觀察Omicron變種病毒對全球經濟的影響。他指，現時香港銀行體系的資金充足，若聯儲局選擇於明年加息，相信香港亦不會跟隨。

港股方面，薛氏指恒生指數的市帳率(PB)已經跌穿1倍，認為即使恒指今年仍未見底，但已經距離底部不遠，未來「下跌的水位有限」。他預期隨着更多的中概股回到香港及內地上市，對港股將帶來正面影響；他指，現時外國投資者想投資中國市場，可選擇於美上市的中概念，惟未來或只可選擇來港購股。