比特幣升穿5.1萬美元　道期飆250點

美匯指數報96.23；港匯見7.7995；離岸人民幣(CNH)報6.3688；美元兌日圓報113.7；歐元企1.1290，英鎊處1.3283。金價報1,781美元。油價漲逾1%，布油報74.32美元，紐油報70.77美元。比特幣升逾5%，至51,012美元。道指期貨飆250點。

●市後關注點

-21:30 美國10月貿易數字

-傳恒大美元債持有人未收到利息，再陷違約危機。

-傳佳兆業樓盤延期交付，出現欠薪停工問題。

-SOHO中國被罰款，因滬物業公司存在電力價格違法行為。

●毋懼比特幣波動，調查：55%投資者今年才入市。

●豐田斥100億在美建電動車電池廠，料創1750個職位。

●澳洲央行維持利率0.1厘不變，需時達致加息條件。

●中國經濟：

-傳人行下調支農及支小再貸款利率。

-中國11月出口增長16.6%，勝預期。

-中國因「缺芯」或減產近215萬輛汽車，佔全球19%。

-北京推平台反壟斷指引，提高經營者風險防範意識。

-IMF：中國經濟增長速度放緩，促各國齊減緩貿易緊張局勢。

●「女股神」伍德旗下ARK擬推新ETF，擬周三開始買賣。

●土瓜灣重建項目至少收17份意向書，新世界華懋南豐參與。

●調查：67%會計及金融人士料港經濟明年溫和增長。