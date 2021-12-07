比特幣升穿5.1萬美元　道期飆250點

2021年12月07日 16:24
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    美匯指數報96.23；港匯見7.7995；離岸人民幣(CNH)報6.3688；美元兌日圓報113.7；歐元企1.1290，英鎊處1.3283。金價報1,781美元。油價漲逾1%，布油報74.32美元，紐油報70.77美元。比特幣升逾5%，至51,012美元。道指期貨飆250點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國10月貿易數字
    ●恒生指數收升634點或2.72%，報23,983點；國企指數漲252點或3%，至8,527點；科指升241點或4%，至5,968點。主板成交1,534億港元。阿里巴巴勁彈12.2%，港交所升3.68%，騰訊亦漲逾3%。https://bit.ly/3lIF8hr
    -傳恒大美元債持有人未收到利息，再陷違約危機。
    -傳佳兆業樓盤延期交付，出現欠薪停工問題。
    -SOHO中國被罰款，因滬物業公司存在電力價格違法行為。
    ●中央「放水」，滬深三大指數升跌不一，寧德時代挫4.3%。 https://bit.ly/3ovt5pG
    ●毋懼比特幣波動，調查：55%投資者今年才入市。
    ●豐田斥100億在美建電動車電池廠，料創1750個職位。
    ●澳洲央行維持利率0.1厘不變，需時達致加息條件。
    ●中國經濟：
    -傳人行下調支農及支小再貸款利率。
    -中國11月出口增長16.6%，勝預期。
    -中國因「缺芯」或減產近215萬輛汽車，佔全球19%。
    -北京推平台反壟斷指引，提高經營者風險防範意識。
    -IMF：中國經濟增長速度放緩，促各國齊減緩貿易緊張局勢。
    ●「女股神」伍德旗下ARK擬推新ETF，擬周三開始買賣。
    ●土瓜灣重建項目至少收17份意向書，新世界華懋南豐參與。
    ●調查：67%會計及金融人士料港經濟明年溫和增長。