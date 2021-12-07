萊坊：明年港住宅樓價睇升3%　新界西北短期看俏

香港樓價今年在疫情緩和下出現增長，有代理行展望明年仍有溫和升幅。萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，樓價雖於8月破頂後略為回軟，但仍於高位徘徊，該行預計2022年一般住宅樓價將微升約3%，考慮到香港豪宅市場有部分購買力來自內地，若稍後恢復通關幫助更大，預計明年豪宅樓價可升約3%至5%。

他續稱，未來12個月香港仍會維持低息環境，更多買家上車或入市，但部分二手購買力將轉投一手市場。預計明年一、二手成交量回落至60,000至65,000宗，其中一手成交佔約30%。北部都會區概念主要增加長遠房屋供應，短期內會刺激新界西北樓價上升。

該行專業服務董事總經理陳致馨稱，近年官地供應有限，建議政府可將「標準金額」補地價計劃擴展至農地，並調高目前農地的原有價值以提升發展商參與的誘因。亦可延伸該補地價機制至新發展區，包括洪水橋/厦村、古洞北以及粉嶺北，以加快北部都會區的發展步伐，增加土地及房屋供應。

另建議政府降低強拍門檻以釋出更多土地資源及加快市區重建，可考慮將現時九成門檻降低至八成、樓齡50年或以上的物業的八成門檻減至七成、而逾60年樓齡以及單位總數超過500伙的物業可調低至最少六成，令業主有更大動力申請重建。

內地市場方面，王兆麒指出，當地住宅市場在未來12個月主要受三大因素影響，包括經濟下行風險增加、中央政府對各城市的住宅調控力度以及債務問題。預計2022年內地一線城市的樓價仍有約2%至3%溫和升幅，至於大灣區受國策支持，住宅樓價有望跑贏其他城市，料升約3%至5%。