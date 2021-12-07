運費難降！洛杉磯和長灘港再推遲對滯留貨櫃罰款

美國西岸最大港口洛杉磯港和長灘港6日第三度推遲對滯留碼頭貨櫃徵收罰款，期望以更積極的方式鼓勵櫃貨擠壓公司協助減緩和清除碼頭積壓。報告指，碼頭的滯留貨櫃近期下降37%。

然而報道指截止截至上周二，南加州外海有49艘貨櫃船泊船定錨等待進港卸貨，乍看較數周前的逾80艘有了改善，事實是數量減少是因為一項排隊新規要求船隻離岸遠些。

洛杉磯港和長灘港12月6日周一表示，最近一個多月，運輸航線、海運碼頭、卡車和貨主都增加合作，努力配合降低貨櫃積壓數量。目前大約40%的進口貨櫃箱在碼頭滯留時間降低到9天。

洛杉磯港和長灘港10月25日宣布將對因運輸進展拖延而滯留，造成兩港貨櫃嚴重擠壓的公司和企業進行罰款制裁，如果進口貨櫃在清關之後滯留在碼頭時間超過九天以上，將被罰款，每個貨櫃100元起，每個貨櫃每增加滯留一天增罰100元。超過三天後罰款繼續增加。計劃本擬從10月29日開始實施，為期90天。但由於相關公司和企業在罰款計劃公布之後改善顯著，罰款計劃在11月22日和29日兩度推遲。