仲講共同富裕？報告指疫情成為富豪的「黃金年代」

外媒報道，「全球不平等實驗室」發布的「2022年全球不平等報告」顯示，近2,750名億萬富豪控制全球3.5%的財富，遠高於1995年的1%，且增速最快發生在疫情爆發後。相較之下，全球最貧窮的半數人口僅擁有約2%的財富，反映財富不均飆升至創紀錄的水平。

「全球不平等實驗室」由專門研究貧富不均的法國經濟學家皮克提(Thomas Piketty)所創辦，形容疫情已成為這些富豪的「黃金年代」。

該機構共同主任錢斯爾（Lucas Chancel）表示，在疫情之前，世界就出現非常不平等的兩極化現象。疫情期間全球億萬富豪累積了4.1萬億美元財富，但世界銀行預估，全球近1億人已陷入赤貧。

報告說，在全球大部分地區，最富有的10%的人控制著大約60%到80%的財富。但報告也凸顯了一些明顯的地區差異。例如，拉丁美洲和中東是全球最不平等的地區，超過75%的財富掌握在最富有的10%的人手中。俄羅斯和撒哈拉以南非洲緊隨其後。

這場全球公共健康危機，對於缺乏疫苗和金融資源的發展中國家的衝擊，遠大於對發達國家家；事實上，在發達國家家內部，自疫情爆發以來，金融和房地產市場飆升，也擴大了貧富不均。