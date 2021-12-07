香港航天科技衞星成功升空　全速組建「金紫荊星座」

谷神星一號(遙二)運載火箭由內地民企星河動力航天公司自主研發，直徑1.4米、長約20米，起飛重量約33噸，500公里太陽同步軌運載能力達300公斤，周二中午12時12分於內蒙古的酒泉衞星發射中心順利升空，把香港航天的金紫荊衞星五號和一號03星‧划算號在內的5顆商業衞星送入預定軌道，實現內地民營火箭首次連續發射成功、首次一箭多星商業發射的突破。

這次香港航天送上太空的兩顆衞星都是光學遙感衞星，目前在軌正常運行，其中金紫荊衞星五搭載工業級光學相機和微推進系統，用於在軌驗證低成本、商業級器件構成的高功能密度衞星平台，也為「金紫荊星座」項目提供前期技術探索和試驗。

該公司今年成功發射5顆衞星(其餘3顆為金紫荊一號01星、一號02星和金紫荊衞星二號)，通過批量小型衞發射，實現小型化宇航部組件在軌驗證，為明年的業務星座研製奠定基礎。

除了適時啟動「金紫荊星座」第二編隊衞星的發射工作，香港航天之後還會規劃光學和合成孔徑雷達的遙感衞星星座系統，以一定數量的衞星進行多星組網、在軌編隊，實現全球範圍內的智能城市建設、環境監測、能源、自然資源管理、海事和災害應急管理。

事實上，2021年是全球「巨型星座年」，1月時全球在軌衞星數量為3,372顆，9月已經增加近35%至4,550顆，大多數是民間商用。據了解，不少肩負推動地球上經濟發展的種種先進科技應用，均由香港航天衞星製造業務主打、離地球最近的低軌衞星（Low-Earth Orbit）來實現，但由於低軌衞星應用迭代較快且壽命大概只有3年，客戶需不時替換電池耗盡的舊衞星，或發射更先進的新衞星去提升業務，因此衞星未來將是一種快速消費品。

美國太空軍副作戰部長湯普森（David D. Thompson）日前稱，即使美國的太空技術依然是全球最領先，中國太空行動的步伐以發射衞星的數量計是美國的兩倍，進取得令人難以置信；若不加快行動，中國或於2030年前超越美國成為太空超級大國。其言論大有1957年前蘇聯搶先成功發射人類史上首枚人造衞星「史普尼克一號」時的不安情緒。

不管如何，香港航天預計，首顆「香港製造」衞星最快明年7月在其位於將軍澳工業邨先進製造業中心的廠房誕生，期望2027年之前將年產能從首階段的60顆提高至1,500顆，憑藉香港稅制簡單低廉和營商便利等優勢，以衞星為切入點，振興香港精密製造業。