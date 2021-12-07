聯交所譴責浙江展望10名董事及5名監事

香港聯交所譴責已除牌的浙江展望(前股份代號為08273)、10名現任及前任董事及5名監事，並作出損害投資者權益聲明。其中前非執行董事唐暻晶及非執行董事唐靖淇需完成21小時包括《上市規則》合規事宜在內的監管及法律議題的培訓。

被讉責人士包括該公司前董事會主席兼執行董事費國楊、前執行董事兼監察主任洪國定、除牌時的執行董事洪春強、前非執行董事李張瑞、除牌時的非執行董事唐成芳、除牌時的非執行董事唐靖淇、前非執行董事唐暻晶，以及除牌時的獨立非執行董事馬洪明、陸國慶，及王和榮；除牌時的監事洪金水、陳金龍、馮雲林，王葉剛，以及林亞女。

聯交所表示，在2017年至2018年初，浙江展望達成28宗交易，並支付3.654億元人民幣預付款或保證金。其中部分交易對手方是公司關連人士或關聯方，且所有交易均在一個月內取消，預付款或保證金亦退還，惟浙江展望沒有遵守公告、通函或股東批准規定。另外，上述監事亦沒有配合聯交所的調查。

聯交所稱，上述董事未有履行在有關利益衝突或內部監控的有效性方面的董事職責。公司及當中的8名董事於2012年亦曾因一項非常重大的收購事項和一項主要交易的缺失被聯交所公開譴責。

聯交所強調，董事應密切留意不尋常的交易模式，尤其是涉及大量資金外流或商業理據存疑的交易，並考慮是否符合《上市規則》。在引進內部監控制度後，必須確保其繼續實施和行之有效。