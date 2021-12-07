荔枝角美孚新邨12月暫錄約7宗二手買賣

二手業主減價吸客，荔枝角美孚新邨12月錄約7宗二手買賣，三房單位累減87萬元，終以911萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃家俊稱，南區貝沙灣1期1座高層C室，實用面積約618方呎，兩房間隔，享全海景，以1,640萬元將單位易手，呎價約26,537元，新買家屬於用家，原業主於2004年以475萬元買入，持貨17年帳面獲利1,165萬元，單位升值約2.45倍。

●利嘉閣黃國然表示，西半山豫苑2座中層F室，實用面積約587方呎，兩房間隔，以1,110萬元獲承接，呎價約18,910元，原業主在2006年1月以約348萬元買入，持貨約15年帳面賺約762萬元，物業或升值約2.2倍，上述為屋苑12月首宗二手買賣，現時約有17個單位放售。

●中原盧宏基稱，西半山穎章大廈中層A室，實用面積約1,116方呎，套三房間隔，以1,931萬元易手，呎價約17,303元，原業主於2018年3月以1,750萬元買入，持貨3年帳面獲利181萬元，單位升值約10%。

●利嘉閣梁啟豪表示，北角半山峰景大廈低層I室，實用面積約1,658方呎，套三房連工人房及工人廁間隔，近期以53,000元租出，呎租約32元，業主於2017年6月以約2,788萬元購入上述單位，租金回報率約2.3厘。

●中原蔡瑋倫指，北角康輝園低層C室，實用面積約1,175方呎，三房間隔，以1,880萬元易手，呎價約16,000元，新買家屬於用家，原業主於2004年6月以450萬元買入，持貨17年帳面獲利1,430萬元，單位升值約3.18倍。

●美聯陳俊傑表示，西灣河逸濤灣錄12月份首宗買賣，為春瑤軒一個高層C室，實用面積約745方呎，套三房及儲物室間隔，叫價約1,780萬元，議價後減價60萬元，以1,720萬元成交，呎價約23,087元，新買家為同區用家，入市作換樓之用。

●美聯鄭琨稱，筲箕灣香島3座高層A室，實用面積約1,174方呎，四房連雙套房設計，另連儲物室，開價約3,100萬元，同區客議價後，斥資2,950萬元成交，呎價約25,128元，原業主於2017年3月以約2,865.9萬元購入，轉售帳面獲利約84.1萬元。

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九龍區

●美聯吳志輝指，荔枝角美孚新邨12月錄約7宗二手買賣，平均實用呎價約13,269元，包括3期百老滙街59號高層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，吸引用家承接，單位叫價998萬元，經過多次調整叫價後，累減87萬至911萬元易手，減幅約8.7%，呎價約13,866元。

●中原余考成稱，荔枝角曼克頓山6座中層G室，實用面積約674方呎，三房間隔，以1,555萬元成交，呎價約23,071元，原業主於2015年2月以1,100萬元買入，持貨6年帳面獲利455萬元，單位升值約41%。

●香港置業魏澤華稱，西南九龍匯璽2B座中層B室，兩房間隔，望內園景及海景，實用面積約530方呎，以2.8萬元放租約一星期即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以2.7萬元租出，呎租約50.9元，新租客為情侶，睇樓兩次後決定承租。

●香港置業曾家輝表示，大角咀港灣豪庭4座低層F室，實用面積約536方呎，套三房間隔，以約2.3萬元放租1個月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以2.2萬元租出，呎租約41元。

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新界區

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳維景灣畔1座中低層E室，實用面積約781方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，今年7月放盤，原先叫價1,500萬元，近日以1,465萬元交吉沽出，減價35萬元或約2.3%，呎價約18,758元，屋苑本月至今累錄約2宗成交，現時有約268個單位放售，叫價由780萬元起

●香港置業陳嘉茵透露，將軍澳2座中層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，享海景，以910萬元放盤3天，即獲區內客接洽，經議價後減價20萬元，以約890萬元成交，呎價約20,413元，較市價低約3%，原業主於2018年4月以約621萬元購入，持貨逾3年SSD期滿鬆綁沽售，帳面獲利269萬元，物業升值約43%。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳蔚藍灣畔B3層雙號車位，以165萬元易手，原業主於2007年1月以約38萬元購入，持貨約14年，帳面轉手獲利約127萬元，升值逾3.3倍，新買家是將軍澳區資深投資者，屋苑現時只有約8個車位放售，叫價由165萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳公屋景林邨景棉樓中層15室，實用面積約443方呎，三房間隔，上月於未補價第二市場放盤，原開價330萬元，一口價減16.2萬元，獲區內綠表買家以313.8萬元承接，呎價約7,084元。

●中原朱家安透露，將軍澳都會駅3座中層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，最初叫價900萬元，議價後以850萬元易手，呎價約17,454元，新買家為外區客，屋苑12月暫錄約2宗買賣，平均實用呎價約17,216元。

●中原柯勇稱，將軍澳廣場12月暫錄約3宗二手買賣，平均實用呎價約18,410元，成交包括6座高層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，以818萬元易手，呎價18,300元，原業主於2003年11月僅以161萬元買入，持貨18年帳面獲利657萬元，期內升值約4倍。

●利嘉閣歐柏倫透露，西貢逸瓏海滙1座中層H室，實用面積約598方呎，兩房連儲物室間隔，享山景，以838萬元沽出，呎價約14,013元，原業主在2016年9月以約711.9萬元一手買入，持貨約5年帳面賺約126.1萬元或約18%，現時由外區換樓客承接。

●美聯李天傑表示，馬鞍山迎海1座低層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，享內園景，叫價約890萬元，獲外區用家洽商承接，雙方議價後以862萬元成交，呎價約17,556元，原業主2018年1月以739萬元購入，帳面獲利約123萬元，升值約16.6%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山中心4座中層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以719萬元易手，呎價約19,173元，新買家為用家，原業主於2009年以239萬元購入，持貨12年帳面獲利約480萬元，單位升值約2倍。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田碧濤花園1期百利閣中層G室，實用面積約646方呎，三房間隔，放盤兩個月，當時叫價830萬元，剛以828萬元沽出，呎價約12,817元，原業主於2002年3月購入上址，當時作價195萬元，持貨19年帳面獲利633萬元，單位期內升值約3.2倍。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田第一城16座低層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤兩個月，獲買家以600萬元承接，呎價約18,349元，原業主於2015年12月購入上址，當時作價395萬元，持貨6年帳面獲利205萬元離場，單位期內升值約52%。

●中原黎宗文表示，沙田帝堡城最新錄3座中層B室，實用面積約836方呎，套三房間隔，日前連車位以1,262萬元易手，呎價約15,096元，原業主則於2012年以780萬元購入，持貨9年帳面獲利約482萬元，單位升值約61.8%。

●中原黃達雄透露，大埔帝欣苑16座低層B室，實用面積約1,049方呎，套三房間隔，開價約1,250萬元，議價後以1,200萬元沽出，呎價11,439元，新買家為換樓客，原業主則於2017年4月以980萬元購入，持貨4年帳面獲利約220萬元，期內升值約22.4%。

●利嘉閣黃永全指，元朗尚悅．方高層G室，實用面積約210方呎，開放式設計，叫價400萬元，經議價後減價25萬元或約6.3%，以375萬元易手，呎價約17,857元，原業主於2017年12月以341.1萬元購入，持貨約4年帳面獲利約33.9萬元，物業升值約10%，屋苑現約有10個單位放售，叫價由390萬元起。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑R座高層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，日前獲區內客垂青，新買家表示熟悉區內環境，加上原業主有議價空間，累減20萬元，終在未補價第二市場以448萬元購入上址，呎價約8,854元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居9座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內客因熟悉該區環境，而且該屋苑鄰近家人居所，業主減租500元，租客遂便決定以1.05萬元即睇即租，呎租約24.4元。

●中原賴昌武透露，荃灣綠楊新邨S座中層3室，實用面積約451方呎，兩房間隔，5月叫價780萬元，上月降價至750萬元，新近進一步減至723萬元沽出，呎價約16,031元，新買家為一對年輕情侶，一睇即中，隨即議價入市自用，原業主則於1995年3月以212萬元購入，帳面獲利511萬元，約26年升值約2.4倍。