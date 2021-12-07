美牽頭打商業冷戰　中國難免與全球脫鈎？

中美經濟戰步入新階段，世界棋局又不同了！美資大行摩根士丹利警告，隨着美國牽頭打「新商業冷戰」，使中國經濟對全球的貢獻下降，取而代之的是台、韓、印度、印尼、智利及秘魯等。恰巧正值拜登政府四出呼籲大國釋放原油儲備遏通脹之際，內地則選擇釋放約1.2萬億元人民幣自救，有機會對環球通脹帶來溢出效應，令物價難以回落。

中美經貿戰踏上新台階！摩根士丹利投資管理首席全球策略師Ruchir Sharma最新撰文警告，早在疫情前，中國經濟的增長與其他經濟體之間的關聯就已開始鬆動，種種數據顯示，中國的經濟重要性已大不如前。不僅美國，全球與中國的脫鈎恐持續，中國的市場份額被周邊地區和南美資源大國瓜分，形成新商業冷戰。就在此敏感時刻，美國仍高調拉攏台灣構建關鍵產業供應鏈，明顯是挑釁中國。

Sharma引用數據指出，自2015年以來，中國國內生產總值（GDP）的增長與其他新興市場間的相互關聯性，從幾近完美的0.9以上（指標最大值為1），降至僅0.2以下（最小值為0）。期間正值美國前總統特朗普開打中美貿易戰，讓不少美企開始重新為供應鏈布局。在今年第二季，中國經濟增速遠比其他新興市場放緩，為30年首次，或許就是脫鈎先兆。

他特別提到，造成過去5年多相互關聯性減少的深層原因包括新商業冷戰，以及中國轉由內需取代貿易驅動的增長模式。出口佔中國GDP比例已從2010年之前的逾35%，降至目前不到20%。中國在2015年推動「中國製造2025」後，特朗普就以「脫鈎」來回應中國，接着現任總統拜登上場，在經貿戰線上施加的壓力有增無減，並着手拉攏許多歐洲國家，疫情期間更加大相關努力，亦即從中國的商業對手墨西哥、越南與泰國等地採購更多產品，逐漸形成新商業冷戰。

在疫情前，中國多年來佔全球GDP增長35%，直至2020年比例急跌，目前約為25%。5年前，中國經濟增速是其他新興市場平均值的兩倍，現時差距已縮窄。然而，全球其他地區的增長動能強勁，不同組別的國家獲得大幅提振，主要是受惠數碼革命帶動半導體與其他高科技產品需求，使先進新興市場諸如台灣與南韓出口暢旺；流動網絡技術也使一些人口多但較不先進的市場火速冒起，例如「雙印」--印尼與印度正積極轉型，過去4年，數碼收入與其GDP的佔比增加兩倍。

除了台韓和「雙印」外，值得留意是拜登政府十分關注氣候。為遏制全球暖化，其正推動減碳，導致大宗商品價格形成「綠色通脹」，有利主力出口鋁銅等「綠色金屬」的地區，如秘魯和智利。

上述統統是美國積極拉攏的新興市場對象。因此，由美國主導的全球與中國脫鈎也許將持續下去。數碼革命、對抗氣候變遷，以及新冷戰可能比疫情的影響持續更久，並可能預示新興市場的一個新增長時代。

回顧上世紀美蘇冷戰，美國也是在地緣政治、經濟、軍事和意識形態等各方面，全力遏制前蘇聯的勢力擴張，尤其透過建立聯盟體系和管制高新技術轉移，漸漸地形成脫鈎態勢而拖垮前蘇聯，與如今局勢有雷同之處。