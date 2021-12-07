四大新盤共287伙周六開售　勢再推高市場氣氛

臨近年底，發展商為追趕業績加緊推售新盤。除了牛頭角全新盤落實於周六發售100伙之外，亦有2個九龍區及1個港島區新盤公布於同日發售新盤餘貨，4個項目累計有287個單位於周六開售，勢再推高新盤市場氣氛。

●牛頭角皓日周六首輪銷售賣100伙

當日會分S組及A組兩輪揀樓時段，優先的S組買家須購買不多於1個指定單位，A組買家可購買不多於4個單位。遞交購樓意向登記的截止日期為周四(9日)下午8時。

●上環CAINE HILL短期內上價單

●KOKO HILLS周六發售101伙

由會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS公布最新銷售安排，將於周六(11日) 發售101個單位。當中有85個以價單形式出售，折實平均呎價為21,315元。另有16伙將以招標形式發售。

即將發售的單位戶型分佈上，有11個一房單位、43個兩房單位、40個三房單位、7個四房單位。至於以價單形式出售的85伙，實用面積由366至770方呎，折實售價介乎797.3萬元至1,750.8萬元，折實呎價由19,428元至25,312元。

●啟德THE HENLEY III加推41伙 周六賣81伙

新一批單位實用面積介乎229方呎至778方呎，全數位於項目第3B座。戶型包括有34個開放式單位、2個兩房單位及5個三房單位。折實價介乎約563.8萬元至2,390.2萬元，折實呎價約24,621元至30,977元。

●KENNEDY 38 加推35伙 周六發售5伙

售價方面，新價單維持扣除最高10%折扣優惠，折實價約641萬元至約1,369.3萬元，折實呎價由約26,881元至約31,164元。該盤同步公布於周六(11日)發售5伙，當中4伙為新價單的單位。

●將軍澳海茵莊園加推200伙 折實平均呎價約22,955元

該公司(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳稱，新價單提供200伙，實用面積介乎203方呎至321方呎，戶型包括83個開放式單位及117個一房單位。該批單位分布於第1座及第2座的高、中及低層。售價方面，扣除最高3%折扣優惠後，折實售價介乎398萬元至726.2萬元，折實呎價由19,510元至24,995元。

今次入場單位為1座9樓A7室，實用面積204方呎，屬開放式間隔，折實呎價約19,510元。按折實價計，整批單位可套現約11.6億。當中，有57個單位的折實價低於500萬元。

同時，付款計劃方面，該公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，今次價單新增「超級輕鬆建築期一按付款計劃」、「輕鬆建築期一按付款計劃」及「輕鬆120天一按付款計劃」以供買家選擇，為買家提供高達成交金額85%的一按貸款。

●維港滙II單日沽4伙 套現逾5,535萬元

市區新盤需求持續，由信和置業（00083）及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(7日)連錄4宗成交，單日套現逾5,535萬元。

該盤是日沽出1個三房單位、2個兩房單位及1個一房單位。成交價介乎838萬元至2,124萬元，成交呎價介乎25,624元至28,207元。其中，項目的第5座2樓A室，實用面積753方呎，採三房間隔，連265方呎平台，以2,124萬元成交，呎價約28,207元。據悉，整個維港滙項目至今售出近640伙，套現近90億元。

●九肚富豪．山峯獨立屋8,332萬元沽

百利保集團執行董事兼首席營運官范統稱，該盤今年套現逾11億元，當中獨立屋接近七成已售出，餘下之單位將會惜售。對於市況，他期望能盡早通關，為明年樓市增添更多利好因素。

●山水盈洋房3,362.4萬元沽

新界區洋房不乏承接，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，周二(7日)錄得一宗洋房成交。據一手銷售資訊網資料，該盤的30號洋房實用面積2,115方呎，採四房間隔，屋內設升降機，附有105方呎平台、498方呎花園及230方呎天台，以3,362.4萬元成交，呎價約15,898元。資料顯示，該盤上月共售出3間洋房，涉逾1億元。而上述30號洋房則屬該盤本月首宗成交。