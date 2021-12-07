三葉草生物訂立4.14億劑新冠候選疫苗協議

9月下旬即三葉草上市前1個多月，內地傳媒報道，該公司憑借其獨有的蛋白質三聚體化技術平台自主研發的重組蛋白新冠候選疫苗SCB-2019(CpG 1018/鋁佐劑)，對所有新冠變異毒株具有「顯著」的保護效力，達到全球領先水平，其中對當地佔全球所有新冠病例90%以上的Delta變種病毒引起的新冠肺炎的保護效力為79%，對另外兩種變種病毒Gamma和Mu的保護效力則分別為92%、59%。

總部位於四川成都的三葉草和資助機構流行病防範創新聯盟(CEPI)當時共同發布的臨床試驗結果顯示，該疫苗是全球首批在隨機雙盲臨床試驗中對Delta病毒展示出具有顯著保護效力的新冠疫苗之一，而且具有良好的安全性，因此該疫苗成為全球首個針對3種變種病毒Delta、Gamma和Mu都顯着有效的候選新冠疫苗。

不過，現在疫情已經由另一種病毒Omicron「主導」。