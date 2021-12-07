耶倫：推動「美國製造」或需採取類似貿易保護主義措施

外國傳媒報道，美國財長耶倫表示，美國對外國供應鏈的依賴已被證明是一個易受打擊的薄弱點，美國需要把更多關鍵性產品的生產放在國內，以保護經濟和國家安全。

耶倫表示，「為了鼓勵國內生產活動，可能有必要實施那些被人們描述為保護主義的政策。我們當然希望與其他國家——我們的盟友和合作夥伴——共同解決供應鏈問題，所以，我認為不能說美國把所有東西都放在國內製造，儘管在某些情況下，這可能是答案的一部分。」

疫情造成的中斷已限制了許多商品的供應，包括用於電子產品、汽車等一系列產品的半導體，這導致製造商陷入困境，消費價格也出現上漲。耶倫表示，可能需要「兩三年」才能解決許多產品的瓶頸問題。

她還重申通脹上升主要是由疫情相關的供應問題造成，隨着疫情得到控制，通脹將降溫。耶倫說，沒有看到任何證據顯示工資─物價的螺旋式上升可以推動通脹持續升高。

雖然經濟和就業市場保持強勁，但她承認，在勞動力需求高企的情況下，勞動力供應持續緊張是「一個謎」。

耶倫說，「我不確定我知道答案」。她認為，隨着時間的推移，勞動力市場的緊俏和疫情改善可能會導致一些人回歸就業市場。