【產經評論】中美幣策逆向走　兩強叫陣全球震

中美元首上月舉行視像會議後，兩國關係未有改善之餘，更加緊朝着脫鈎方向發展。美國不但新增12家中企納入涉軍黑名單，又以退市威脅中概股披露敏感訊息，更聯同盟友圍堵中國，並頻頻在台海問題搞小動作，總之無所不用其極。中國不是省油的燈，正當美國準備有序收水控制通脹時，中國就作出逆周期調節，放水逾萬億元人民幣，且可能陸續有來，此舉勢令美國控制通脹難度增加，迫令聯儲局提早加息，引爆世紀資產泡沫。可見，全球兩強逆行，非但世界經濟問題難根治，更隨時換來攬炒爛局！

兩強博弈，牽動世界經濟脈絡。拜登政府選擇重返亞洲，不斷派高層出訪亞洲諸地；另邊廂，歐盟與中國的《中歐全面投資協定》無成果後，成了美國反華盟友。最近歐盟延長4名中國官員的制裁至明年底，市傳最快本周宣布新貿易武器，反制中國「經濟脅迫」，又與美討論印太地區議題，圖謀在亞太和台海攪局。

疫情下世界經貿格局驟變，本來中國與其他新興市場經濟緊密聯繫，可疫下不少新興市場在缺乏疫苗及防疫失控下經濟陷入停滯，即使中國經濟最先復甦，也未能直接受惠；加上美國刻意扶持南韓、印度、越南等地逐步取代中國產能，加劇了地區競爭，引發美資投行策略師口中所謂的「新商業冷戰」，使中國經濟與其他經濟體的關連度下降。惟說到底，美霸的行為是否符合新興市場的利益，不無疑問。

美國圖先跟中國脫鈎，再在國際上孤立中國，可這個詭計注定難以得逞。年初中國與14國共同簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），早前中國亦已提出加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），兩者若順利推展，將是繼加入世貿後，中國融入世界貿易體系的兩大舉措，未來將在亞太地區經濟擔當關鍵的推動角色，美國顯然無法阻擋這股潮流。

身處世界百年變局，疊加疫情揮之不去，本來就需要全球協作應對。偏偏美國為保自身霸權倒行逆施，中國只有奉陪到底。如今美國欲收水，中國就要配合自身國情放水，兩強幣策對着幹是客觀事實。實際上，中美經濟身處不同的周期，眼見美國擬進入加息周期，勢將掀動全球資本大挪移，疊加拜登政府揮金推動製造業回流美國，中國經濟的下行壓力可想而知，此時「降準」放水，正是提前做好應對未來衝擊的自保之策，也正正表明中國絕非上世紀八十年代的日本。

與其說中國對其他經濟體影響力下降，更貼切的說法乃這些年中國的貨幣和財政政策明顯以「本國」為主體，當歐美瘋狂撒錢時，中國已在勒緊褲頭並主動加緊內部治理，此舉有助降低受美國幣策的溢出效應影響，故今時今日才有條件不跟美國步伐走，因應經濟實況放水維穩。展望明年，中國必以最大的努力推動經濟常態化，在實現高增長發展的同時保持經濟增速在合理區間，不被美國爛局牽着走。所謂「風物長宜放眼量」，與美脫鈎，中國焉知非福，正好可拿出足夠的底氣應對美霸挑戰，且看誰能笑到最後。