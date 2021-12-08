東方日報B1：美組隊打商業冷戰　華自救　港股大反撲

中美經濟戰步入新階段，世界棋局又不同了！美資大行摩根士丹利警告，美國牽頭打「新商業冷戰」，中國經濟對全球的貢獻下降，取而代之的是台、韓、印度、印尼、智利及秘魯等。恰巧正值美國拜登政府四出呼籲大國釋放原油儲備遏通脹之際，內地則選擇釋放約1.2萬億元人民幣自救，有機會對環球通脹帶來溢出效應，令物價難以回落。

中美經貿戰踏上新台階！摩根士丹利投資管理首席全球策略師Ruchir Sharma最新撰文警告，早在疫情前，中國經濟的增長與其他經濟體之間的關聯就已開始鬆動，種種數據顯示，中國的經濟重要性已大不如前。不僅美國，全球與中國的脫鈎恐持續，中國的市場份額被周邊地區和南美資源大國瓜分，形成新商業冷戰。就在此敏感時刻，美國仍高調拉攏台灣構建關鍵產業供應鏈，明顯是挑釁中國。

美國財長耶倫最新也表明，美國對外國供應鏈的依賴已被證明是一個易受打擊的薄弱點，美國需要把更多關鍵產品的生產放在國內，以保護經濟和國家安全，並明言可能要實施類似貿易保護主義措施。

Sharma引用數據指出，2015年以來，中國國內生產總值(GDP)的增長與其他新興市場間的相互關聯性，從幾近完美的0.9以上(指標最大值為1)，降至僅0.2以下(最小值為0)。期間美國前總統特朗普開打中美貿易戰，讓不少美企開始重新為供應鏈布局。今年第二季，中國經濟增速遠比其他新興市場放緩，為30年首次，或許是脫鈎先兆。

他特別提到，造成過去5年多相互關聯性減少的深層原因包括新商業冷戰，以及中國轉由內需取代貿易驅動的增長模式。出口佔中國GDP比例已從2010年之前的逾35%，降至目前不到20%。中國在2015年推動「中國製造2025」後，特朗普就以「脫鈎」來回應中國，接着現任總統拜登上場，在經貿戰線上施加的壓力有增無減，並着手拉攏許多歐洲國家，疫情期間更加大相關努力，亦即從中國的商業對手墨西哥、越南與泰國等地採購更多產品，逐漸形成新商業冷戰。

疫情前，中國多年來佔全球GDP增長35%，到2020年比例急跌，目前約為25%。中國經濟增速5年前是其他新興市場平均值的兩倍，現時差距已縮窄。但全球其他地區的增長動力強勁，不同組別的國家獲大幅提振，主因受惠數碼革命帶動半導體與其他高科技產品需求，使先進新興市場諸如台灣與南韓出口暢旺；流動網絡技術也使一些人口多但較不先進的市場火速冒起，如印尼與印度積極轉型，過去4年數碼收入與其GDP的佔比增兩倍。

除台韓和「雙印」外，值得留意是拜登政府十分關注氣候。為遏制全球暖化，其正推動減碳，令大宗商品價格形成「綠色通脹」，有利主力出口鋁銅等「綠色金屬」的地區，如秘魯和智利。

上述統統是美國積極拉攏的新興市場對象。因此，由美國主導的全球與中國脫鈎也許將持續下去。數碼革命、對抗氣候變遷，以及新冷戰可能比疫情的影響持續更久，並可能預示新興市場的一個新增長時代。

回顧上世紀美蘇冷戰，美國也是在地緣政治、經濟、軍事和意識形態等各方面，全力遏制前蘇聯的勢力擴張，尤其透過建立聯盟體系和管制高新技術轉移，漸漸地形成脫鈎態勢而拖垮前蘇聯，與如今局勢有雷同之處。

科網股成為久違的升市功臣，多次破底的阿里結束5連跌，抽升12.24%，創來港第二上市後單日最大升幅，以接近全日高位的126.5元收市，為表現最好的藍籌。

中概股周二美股早段普遍呈強，港股美國預託證券(ADR)則個別發展，美團報252.53元，較香港收市價高6.73元；騰訊報466.07元，較港高2.27元。按比例計，相當於恒指升31點。

中國人民銀行宣布全面下調存款準備金率(降準)後，周二開始調低支持農村和小微企業(支農、支小)再貸款的利率，為17個月來首次，3個月期、6個月期和一年期的息率均下調0.25個百分點，分別至1.7厘、1.9厘和兩厘，以精準地支援特別有資金需要的群體。

市場關注內地是否藉此釋出「降息」信號，惟官媒引述分析師稱，不能視為政策利率「降息」，因有關體系由公開市場操作利率(短期政策利率)和中期借貸便利(MLF)政策利率組成，而再貸款、再貼現利率並非政策利率。報道又引述分析指，目前存款準備金率下降、MLF利率保持按兵不動的階段，較有利壓縮LPR。隨着今年兩輪全面降準，LPR下調動力已足夠，短期內LPR存在「降息」可能性。

內地官媒發表評論文章，稱內地貨幣政策調節主要依據經濟恢復狀況和市場主體所需，不宜盲目地對中美貨幣政策操作進行比較，內地經濟先於美國經濟復甦，經濟周期的不同步，決定貨幣政策也有差異。

不過，歐資券商瑞銀認為，內房流動性問題將成為更多寬鬆政策出台的催化劑，人行未來或將進一步降準。

國務院周二再強調，中國將保持宏觀政策穩定性，增強針對性，堅持不搞「大水漫灌」，同時有效實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，強化營商環境，吸引更多外資進入中國。

不管如何，恒生投資管理表示，預期明年中港市場能逆轉今年「債優於股」的走勢，甚至有望跑贏美股並收復今年失地，其中看好新能源及高科技板塊。該行指，恒指的市帳率(PB)已跌穿一倍，未來「下跌的水位有限」，預期隨着更多中概股回到中港兩地上市，將對港股帶來正面影響。