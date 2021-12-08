Apple據報要求供應商加快iPhone的生產

日本媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)要求供應商在今年11月至明年1月加快旗艦手機iPhone的生產。此前，在10月，由於供應鏈短缺，蘋果已經將iPhone 13產量目標減少1,000萬部，原來為9,000萬部。

Apple股價周二(7日)升3.54%，收報171.18美元，續創新高。事實上，周一(6日)美股市場暴跌，蘋果卻一枝獨秀，大幅收漲3.16%，市值達到2.7萬億美元的高點。自上個月以來，蘋果股價累計上漲近8%，而標普500指數卻累跌超過3%。

摩根士丹利分析師Katy Huberty將蘋果公司的目標股價從164美元上調至200美元，並保持對「增持」評級。雖然對進入2022年的IT硬件持謹慎態度，但Huberty認為，Apple應該會從「安全投資轉移」中受益，尤其是隨着Apple明年即將推出AR/VR產品，新產品類別的優勢將被定價。Huberty補充稱，短期內，iPhone供應和App Store均將出乎意料地增長，這推高了她對12月當季的預測。

2021年接近尾聲，外界開始臆測明年蘋果公司會推出哪些新產品，外媒預料，蘋果明年的新品可能包括首款混合實境(MR)頭戴式裝置、支援無線充電的iPad Pro，以及採用蘋果公司Silicon晶片的新款Mac Pro。

時隔六年，Apple亦重奪中國智能手機市場「一哥」寶座！據研究機構Counterpoint Research發表10月中國手機市佔率報告顯示，蘋果在2021年10月超越Vivo，成為中國市場最大的智能手機廠商，這是2015年12月以來首次登上榜首。

此外，有報道指，蘋果公司行政總裁庫克多年前就與內地簽署一份協議，承諾將透過投資、商業交易和勞工訓練，在協助中國大陸發展經濟與科技上扮演某種角色。該協議價值估計超過2,750億美元。