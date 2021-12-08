美股道指收漲492點　納指升逾3%

疫情陰霾逐漸消退，美股周二(7日)，道指收報35,719點，升492點或1.4%；標指收報4,686點，升95點或2.07%；納指收報15,686點，升461點或3.03%。

瑞銀財富管理指出，數據顯示投資者對於美股的態度「高度謹慎」，惟反映企業狀況的ISM製造業採購經理指數(PMI)卻維持穩定，這通常預示股市將錄得強勁的回報，可視為轉勢訊號。

該行稱，雖然短期內大市仍受疫情消息困擾，但該行維持明年底標指5,100點的目標，尤其看好中型股及價值股表現。至於行業方面，則偏好非必要消費品、能源、金融和醫療保健。

Oppenheimer首席投資策略師John Stoltzfus亦預計，科技股短期內能夠收復上周的部分失地，因重視基本面的投資者瞄準被錯殺的好股票，也有部分投資者會繼續執行「逢低買入」策略。

個股方面，英國藥廠葛蘭素史克引述初步研究數據指，其與美國Vir Biotechnology合作開發的新冠抗體藥物Xevudy，能對所有Omicron變種病毒變異體產生效用。葛蘭素史克股價收市升1.35%。

科技巨頭微軟宣布，從明年起將推出全新Office軟件商務體驗計劃，建議企業客戶改付年費購買辦公室軟件，否則每月訂閱費用將上調20%，該公司股價全日升2.68%，收報334.92美元。