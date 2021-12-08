內媒：廣州樓市成交見底反彈　機構料年底持續回暖

內地媒體報道，在信貸政策及市場預期改善等因素帶動下，廣州樓市11月成交見底反彈，扭轉了下半年以來持續下滑的趨勢。機構預測，隨着政策面持續向好及開發商進一步加大銷售力度，今年年底市場成交將繼續平穩增長。

克而瑞數據顯示，11月廣州一手住宅成交9,071宗，按月增長35.98%，按年下降26.95%；成交面積96.06萬平方米，按月增長33.85%，按年下降26.97%，創出今年下半年以來最好月度成交表現。

受調控政策收緊等因素影響，下半年以來，廣州新建住宅市場成交量持續下滑，8月、9月以及10月成交量均不足7,000宗。

克而瑞數據顯示，2021年首11個月，廣州一手住宅總計網簽成交1,028.34萬平方米，成交宗數總計9.5萬宗，成交總金額約為3,400.7億元人民幣。

二手住宅市場也逐步走出低迷。廣州市房地產中介協會發布的數據顯示，11月廣州二手住宅共網簽6,044套(中介促成加自行交易)，按月增長15.06%，終止了自今年8月起的逐月下降態勢。

8月31日，廣州出台二手房指導價政策，並公布首批熱點區域96個小區的二手房指導價。此後，廣州二手房市場急劇降溫，成交明顯下滑。不過，從10月下半月開始，二手房成交開始逐步回升。

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉表示，11月開發商推貨力度加大，同時部分二手房業主也不再僵持，讓出了部分砍價空間。此外，近期房貸放款加快，也利於釋放購房需求。

貝殼研究院等多家機構預測，內地政策回暖有助於市場預期繼續改善。近期，廣州不少開發商都在積極備貨，年底將繼續加速資金回籠，同時還推出更多促銷手段衝擊全年業績，預計將吸引更多購房者入市，市場成交有望繼續回升。