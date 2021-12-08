陳錦興：招行為行業首選　上望阻力位...

科技股弱勢，資金轉向傳統板塊。內銀板塊已跌至年內低位，年底時資金趁低吸納誘因大，畢竟估值已屆吸引水平，而市場正預期內地政策由今年的強監管轉向適度刺激，人行亦剛剛公布全面降準0.5個百分點。內銀板塊之中，以招行表現最強，今年股價大幅跑贏，年底有望再挑戰高位。

跨境理財通已開通，招行在財富管理及零售銀行的經營出色，且有良好品牌，可持續受惠。此外，招行的內房風險敞口有限，佔貸款和墊款總額只約6.93%，隨着內房行業流動性改善，其資產質素可望穩定。

總括而言，招行的手續費收入增長佳，資產質素改善，零售銀行動力強，無論盈利增長，營運狀況、科技應用，資金回報等指標都優於同業，因此估值上長期出現溢價，現價市帳率約2倍，估值合理。資金正流入內銀，招行為首選，建議63港元吸納，向上阻力位為72元，支持位可定於58元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)