道指升492點　油價升逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.30；港匯見7.7976；離岸人民幣(CNH)報6.3637；美元兌日圓處113.51；歐元企1.1271，英鎊報1.3244。金價處1,783.98美元。布油報75.31美元，紐油處71.93美元。比特幣報5.05萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指收報35,719點，升492點或1.4%；標指收報4,686點，升95點或2.07%；納指收報15,686點，升461點或3.03%。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報23,977點，跌5點。

●即月恒生指數夜期收報24,075點，升62點，高水91點，成交22,128張。

●美國前財政部長薩默斯(Lawrence Summers)表示，預計未來兩年，美國陷入衰退的可能性達到30%至40%。

●蘋果公司據報要求供應商在今年11月至明年1月加快旗艦手機iPhone的生產。

●外國媒體報道，根據訪談和蘋果公司內部文件顯示，行政總裁庫克曾與中國簽署價值達2,750億美元(約2.1萬億港元)協議，以化解可能會使Apple在中國的裝置和服務陷入困境的威脅。

●富國銀行行政總裁Charles Scharf表示，隨着金融狀況開始正常化，貸款違約水平開始從疫情危機期間觸底回升。

●高盛行政總裁所羅門表示，預期未來數年，股票和許多其他資產的回報率將低於過去幾年。

●紐約1月期油收報每桶72.05美元，升2.56美元或3.68%；布蘭特2月期油收報每桶75.44美元，升2.36美元或3.23%。

●紐約2月期金收報每安士1,784.7美元，升0.3%。

●英國富時100指數收報7,339點，升107點或1.49%；法國CAC指數收報7,065點，升199點或2.91%；德國DAX指數收報15,813點，升433點或2.82%。

●美國10月貿易逆差為671億美元，按月減少143億美元，其中對華商品貿易逆差按月減少32億美元，至283億美元。