趁港股估值貼地入市？龔成話你知月供股票適合那些人…

坊間不少銀行都提供月供股票服務，形式就是每月投入相同的金額，買入同一隻或多隻股票，並持續進行。

例如每月以相同的金額10,000元買入股票A，假設第1個月股價為5元，就能買入2,000股；而第2個月升至6元，就能買入1,667股；若第3個月的股價為7元，就能買入1,428股。總結這3個月，投入資金為30,000，累積股票為5,096股，平均價為5.89元。

● 價格分散

由於月供股票分散於每月投入，因此有助分散風險，避免一次過在高位買入。另外，月供股票由於每月投入的金額相同，因此當股價上升時，買入的股數自然減少，而當股價下跌時，就自然會買入較多的股數，如同會自行調節一樣。

要注意的是，由於每月持續投入資金，因此一定要長線投資，同時要以儲股票的概念進行，月供股票亦不會供2至3個月就停，而是會持續最少1年，甚至是多年去進行。

月供股票的好處不少，首先這是一個強迫儲錢的動作，對於平時無法儲錢，欠缺紀律及理財知識的人來說，可以積少成多，是累積財富的好方法。

另外，月供股票能減少風險，因不少散戶虧損的原因，是在高位追貨，而月供股票就可避免這情況。月供股票的另一好處，就是在股票低迷時也會買入，因為月供會保持買入，無論市況氣氛如何都會買入，而一般的散戶，當股市氣氛不好時就不會買入，但事後卻後悔錯過低位入貨的機會，而月供就算就能在低迷期仍會買入。

● 錯過了機會

當然，月供股票也有其弱點，首先是價位問題，雖然月供股票能將買入價平均，但就欠缺了捕捉市況的操作，對於懂得捕捉市況高低的人來說，這變相賺少了。

所以，若投資者捕捉市況的能力一般，沒有太多時間做分析，那股供股票時一個策略；相反，若投資者本身有捕捉市況的能力，那月供股票就未必適合。

另一月供股票的弱點，就是選股問題，月供股票就是對一隻或多隻股票持續買入，原理就是儲股票，若果買入的股票持續下跌，是劣質股，是無價值的股票，那就會令財富不斷貶值。

● 要評估自己的投資能力

因此，月供股票在選股方面要有一定的技巧，要有長期的眼光，選股不當會造成不利情況。故若果是選股能力一般的人，在月供股票時，宜分散去供多隻股票，不要集中在一隻股票中。又或是月供指數基金都是一個策略。

月供股票有利有弊，但總論來說，月供股票仍是適合大部分人的，但每個人在運用時都要有不同的策略。若果是甚麼都不懂的人，其實月供盈富基金，長期持有，都能有一定的財富增值效果，已經是不錯的策略。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)