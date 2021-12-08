陳樂怡：港股市底弱 避險為上
2021年12月08日 08:30
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通脹及新冠肺炎疫情夾擊，環球股市受壓，港股相比其他市場更為弱勢，主因還要面對內房債務問題及中概股退市風險。滴滴出行從美國退市及美國證券交易委員會通過新例，市場憂慮中概股受內外夾擊。不過，中國證監會其後安撫市場，澄清中國禁止可變利益實體(VIE)架構企業赴境外上市「完全是誤解誤讀」，並表示中概股審計問題可透過與美方加強雙邊跨境監管來解決。
儘管內地一如預期落實降準，但相信只能為港股低位帶來支持，料可守住23,000點關口，年底前仍是避險至上。目前投資者宜觀望本月的中央經濟工作會議，留意監管環境會否回穩，以及下周美國聯儲局議息會議，會否宣布加快收水。
此外，中國本周公布11月份消費物價指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)，據WIND綜合預測，市場預計CPI將回升至2.5%，而PPI則回落至12%，預期2022年CPI及PPI之間的剪刀差(增速差距)將進一步改善，傳統上利好食品、家電及汽車行業，建議關注家電龍頭海爾智家(06690)。
個股方面，光大環境(00257)為全球最大垃圾發電營運商，具碳中和概念。公司上半年業績增長亮麗，中期純利38.87億元，按年增28%，中期息19仙，增35.7%。公司未來考慮AH上市，有助釋放價值。估值上，未來12個月預測市盈率只得4.2倍，接近10年低位，預測股息率逾7厘，估值吸引，建議收集，向上阻力6.25元，支持位為4.75元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)