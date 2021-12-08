陳樂怡：港股市底弱　避險為上

通脹及新冠肺炎疫情夾擊，環球股市受壓，港股相比其他市場更為弱勢，主因還要面對內房債務問題及中概股退市風險。滴滴出行從美國退市及美國證券交易委員會通過新例，市場憂慮中概股受內外夾擊。不過，中國證監會其後安撫市場，澄清中國禁止可變利益實體(VIE)架構企業赴境外上市「完全是誤解誤讀」，並表示中概股審計問題可透過與美方加強雙邊跨境監管來解決。

儘管內地一如預期落實降準，但相信只能為港股低位帶來支持，料可守住23,000點關口，年底前仍是避險至上。目前投資者宜觀望本月的中央經濟工作會議，留意監管環境會否回穩，以及下周美國聯儲局議息會議，會否宣布加快收水。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)