【瑞通推介】大市24000關爭持　資金積極部署恒指好淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周二(7日)收報35,719點，升492點或1.4%；納指收漲3%。中國進出口數據好過預期，人民銀行下調存款準備金率，加上市場對新冠變種病毒Omicron憂慮減退，帶動港股顯著反彈。恒指周二午後升幅擴大，以近全日最高位收市，報23,983點，升634點或2.7%，重越10天線，不過大市成交略降至1,534億港元。

恒指成功突破23,888點阻力，直逼24,000點關口，技術指標改善，14日RSI由28.8的超賣水平反彈上41，MACD熊差收窄。從技術上看，恒指有機會在近日的23,175點和23,314點形成小雙底，後市或可進一步上試24,400至24,500點水平，亦是接近20天線位置。

恒指急升過後，目前市帳率仍處1倍水平，市盈率不到9.6倍，估值仍相對便宜，愈來愈多券商認為港股再下跌空間有限。

恒指周三(8日)早段曾升逾100點，重返24,000點以上。恒指好倉(牛證及認購權證)周二錄淨流出近1.2億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1.2億元，反映投資者預期大市將再度調整。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為23,300至23,399點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為24,600至24,699點。

ATM支撐周二大市升勢。周一(6日)低見109.5元香港上市新低的阿里巴巴，周二乘中概股回勇及公司高層人事調動，大幅反彈12.2%，以近全日高位126.5元收市，重返10天線水平，是升幅最大藍籌，14天RSI亦由21以下急升至38。阿里巴巴周三早段曾逆市挫近4%，低見121.5元。周二分別有逾1,900萬元和約300萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。

騰訊控股周二全日守穩450元以上，以近全日高位463.8元收市，漲3.6%，終止兩連跌走勢。周三早段升近1%，重越10天線(465.2元)。騰訊近月在大型橫行區443元至515元內上落，目前大概在中軸位置。周二有超過1,800萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日亦有逾610萬元淨流出。

同樣結束兩日跌勢的美團，周二收漲5.8%於245.8元，盤中高見246.6元，但續處各移動平均線之下，且10天線跌穿100天線以及20天線跌穿50天線，出現死亡交叉的利淡信號。美團周三早段最多漲3%，重上250元和10天線，開始回補上月29日留下的下跌裂口(248.4至260.2元)。超過1,500萬元在周二淨流出其輪證好倉，淡倉同日亦有約320萬元淨流出。

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