【高盛推介】港交所連升3日後回吐 輪證點揀？
2021年12月08日 10:34
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周五(3日)起連升3日，周二(7日)突破470港元水平收市，升3.7%。周三(8日)早段則高開0.5%後回吐，現報471.8元，微跌約0.2%。
有券商指料在市場情緒好轉、大型IPO加速及中概股回歸的推動下，今年第4季及2022財年每日平均成交將分別達到1,330億及1,630億元。並指引入SPAC上市方式、推出MSCI中國A50期貨指數、擴大港股通均有助港交所鞏固全球市場競爭力，帶來長期增長動力。該行維持對港交所「跑贏大市」評級，目標價534元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署淡倉，認沽證於上周五至本周二皆錄得資金流入，合共約1,500萬元。熊證於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周二有約260萬元。
好倉方面，可見周二流入牛證的資金集中在400至410元收回區域的產品。
投資者如看好，牛證方面的貼牛選擇可留意的新上市港交牛(57054)，近牛選擇可留意新上市港交牛(57050)，與現價有約30及40元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨港交購(11898)。價外選擇可留意屬中期的低街貨港交購(11153)。
港交牛57054，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，新上市、市場上首三高槓桿之一貼牛。
港交牛57050，收回價430元，行使價428元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，新上市近牛。
港交購11898，行使價504.38元，2022年2月23日到期，實際槓桿11.9倍，高槓桿、低街貨。
港交購11153，行使價530元，2022年3月28日到期，實際槓桿10.6倍，價外、中期、低街貨。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值港交沽(25652)。貼價選擇可留意年期約3個月的港交沽(15358)。熊證方面可留意屬遠熊的港交熊(58708)，與現價有約50元收回距離。
港交沽25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿10.9倍，高槓桿、低面值。
港交沽15358，行使價428.68元，2022年3月23日到期，實際槓桿9.9倍，貼價。
港交熊58708，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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