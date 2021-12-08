【高盛推介】阿里反彈後回吐　表現落後大市

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(7日)大幅反彈超過12%後重上120港元水平，周三(8日)早段則回吐。早上低開約3%後跌幅擴大，最低見120.2元。現報121.3元，跌約4.1%，表現落後大市，即市見資金趁回調吸納好倉。

有報道指德國汽車製造商奧迪與包括阿里、騰訊控股等達成合作夥伴關係，在大數據、物聯網、城市交通等領域上展開合作。阿里宣布增設中國數字商業及海外數字商業兩大業務板塊，並宣布首席財務官接班人計劃。此外，有報道指集團董事會主席兼行政總裁張勇發內部信，宣布阿里為升級多元化治理體系，及指將加強海外市場戰略發展。

觀察個股輪證資金流向，周二資金轉向沽出認購證獲利，而周三即市則見資金重新趁低部署好倉。牛熊證方面，牛證於近期持續獲資金流入，當中周二有約40萬元，並見部分資金轉倉部署較近收回區域的產品。熊證於周二繼續獲資金流入，有約250萬元，並集中在140元收回區域的產品，周三則沽出獲利。

阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、低街貨。

阿里購14555，行使價141.98元，2022年4月22日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、低面值。

阿里購15636，行使價152.1元，2022年5月23日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低面值。

阿里牛54049，收回價105元，行使價103元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛56649，收回價95元，行使價93元，換股比率500，槓桿比率4.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽28821，行使價124.9元，2022年3月23日到期，實際槓桿3.5倍，貼價、低街貨。

阿里熊54057，收回價150元，行使價152元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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