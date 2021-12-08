SEMI主席：台積電及三星應獲得美國半導體補助

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)近日向國會懇求批准520億美元(約4,056億港元)預算，增加美國國內的半導體產能。國際半導體產業協會(SEMI)主席Bertrand Loy表示，除了美國本土企業外，也該補助包括台積電及三星等半導體外商。

外媒引述Loy表示，台積電及三星是全球最大的晶圓代工廠，他們在美國有設新工廠以增加產能，所以也應該被列入預算的公司之內。Loy指出，半導體業因為有高度精細複雜的生態系統，因此依賴日本、歐洲、北美、台灣及內地等公司，如果美國政府或任何政府的目標是，在國內為半導體業的發展創造適合條件，他們就必須不論國籍的開放補助。

報道指出，即使法案還未通過，多家公司已就誰有資格獲得補助而爭執。英特爾行政總裁Pat Gelsinger重申，美國納稅人的錢只應該補助美國公司。不過台積電董事長劉德音則認為有關做法不利美國。

Loy認為，提供晶片補助給在供應鏈裡扮演關鍵作用的設備及材料商也很重要，他指出，如果材料和設備公司不能申領補助，會在供應鏈創造出矛盾。預算補助廣泛分布在整個生態系統，對大家都有利。