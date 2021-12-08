亞馬遜旗下AWS當機　禍延Netflix用戶無片睇？

美國電商龍頭亞馬遜旗下網路服務(AWS)周二(7日)出現大規模服務中斷，除了自身的物流系統受損外，更影響到串流影音平台Netflix、Disney+及多個應用程式等。亞馬遜稍後表示，多數服務已恢復正常，公司仍在努力處理跨服務的問題。而是次「當機」與網路設備及應用程式介面有關。

AWS是雲端運算服務供應商龍頭，向企業出售運算能力和軟件服務。知情人士透露，AWS中斷重創亞馬遜的物流業務，導致司機無法獲取包裹或得知運送路線，切斷了亞馬遜與旗下數千名司機之間的通訊。本來應該在路上運送包裹的貨車，在沒有辦法與公司溝通的情況下被迫閒置。由於正值年底購物旺季，亞馬遜恐無法承擔物流時間拉長可能帶來的後果。

AWS旗下客戶除了各領域企業之外，也包含美國聯邦政府以及大學。根據Downdetector.com的數據，包括加密貨幣交易所Coinbase、網路券商羅賓漢(Robinhood)、Netflix及Disney+等平台也遇到問題。網路監控公司Kentik的網路分析員Doug Madory表示，Netflix基礎設施幾乎全數使用AWS，在服務中斷期間，Netflix平台失去約26%的流量。