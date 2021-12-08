「貿易脅迫」危及全球經貿體系　單靠世貿解決唔到問題！

亞洲協會政策研究所的副總裁、曾任美國代理副貿易代表Jeffrey Wilson警告，「貿易脅迫」成為全球貿易最新威脅，將令體系完整性受到攻擊。他解釋，「貿易脅迫」就是政府使用貿易措施作為政治武器，在出現外交爭端時向對手施加經濟壓力。常見的強制性貿易做法，包括徵收任意反傾銷稅、延遲海關處理及抵制政府組織。

Wilson指，「貿易脅迫」是對全球貿易體系的嚴重威脅，違反WTO非歧視及透明的核心原則；不對稱地影響中小型國家，因為該批國家缺乏有效應對大國的規模；更削弱人們對基於規則的貿易方式的信心。

而「貿易脅迫」存在灰色地帶，令人難以識別，加上不會有政府承認違反貿易規則向其他國家施加政治壓力。惟專家們一致認為，近年來該做法愈來愈普遍，若任由發展，或進一步損害脆弱的貿易體系。

Wilson認為，「貿易脅迫」的受害者常常感到無能為力，指望世貿組織解決問題是不現實的，它只可以透過理事會會議、貿易政策審查及委員會會議上反映這些違反世貿組織規則的行為，對那些從事貿易脅迫的人施加壓力。儘管世貿組織爭端解決機制面臨着自身挑戰，但仍然是小國挑戰強制性做法的重要工具。