華爾街中國好友也預言經濟大災難恐來了　建議咁做...

中美緊張關係持續,非但在金融和經濟戰線上寸步不讓,在台海問題上更是劍拔弩張,就連多番唱好中國的華爾街大好友也認為,局勢恐真正邁向動干戈的熱戰邊緣,並為投資者獻計「自保」!誠然,即使中美地緣政治問題未至於惡化到開戰,單是新冠疫情就足夠讓各地財金官員煩惱,專家警告股災及經濟衰退迫在眉睫。

作為一貫中國大好友、有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧(Ray Dalio)預警,一場新的「經濟大災難」即將發生,建議投資者要做好準備。他在最新著作《Principles for Dealing with the Changing World Order》(應對世界秩序不斷變化的原則,未有官方中文譯名) 裏寫道,美國政府試圖使中國和其文化變得較「美國化」,最終可能適得其反,造成衝突,加劇中美戰事。他說:「我認為我們有和中國一戰的風險,主要由於誤解。」

他坦言,上述預言未必會成為事實,自己也曾經出錯,但根據歷史模式,未來不可避免要發生大災難。他所說的往績來自所謂「修昔底德陷阱」,指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國,而現存大國也必然會回應這種威脅,這樣戰爭變得不可避免。

面對可能發生的大災難,他有兩個建議:首先要評估個人財務風險,但不能以今日的美元價值衡量,而是以通脹調整過的標準來衡量。意思是要準備好緊急預備金,惟不是100%現金,而是部分安置在安全且多元化的投資組合,因通脹嚴重,投資者要盡可能投資,但就算喜歡比特幣或黃金,也不要押上全部銀碼;其次是入市投資時,要想清楚如果失去了工作,即沒有薪金收入,能撐多久。

然而,即使達利奧的預言失準,全球也要面對通脹威脅。美國前財長薩默斯最新警告,通脹已根深蒂固,美國聯儲局很難在不引起經濟衰退的情況下抑制物價上漲,估計美國在未來24個月內陷入衰退的可能性達30到40%;至於收緊貨幣政策但不會大幅衝擊經濟增長的「軟着陸」可能性為20至25%,但他說:「有證據表明,在通脹快速升溫下,要實現軟着陸是非常困難。」

他堅信通脹導致經濟衰退的最大原因是美國正面對他一生中見過最嚴重的勞動力短缺問題。再者,一旦經濟衰退,之後可能呈現「L形」,即復甦乏力,他警告有超過50%的機會是回到疫情前的長期停滯狀態,人們無甚消費意欲。如果衰退真的發生,金融市場將非常震驚和痛苦。

有「新債王」之稱的雙線資本行政總裁岡拉克認同,隨着聯儲局因通脹而加速退出量化寬鬆,並轉向加息,金融市場會迎來「巨大的風浪」。他建議投資者要密切關注高收益債券(俗稱「垃圾債」)市場,這可能會是風險資產的「礦坑裏金絲雀」,即該市場會發出前瞻性預警訊號,一旦「垃圾債」冧市,投資者就要考慮沽出包括股票和虛擬貨幣的風險資產。

他透露,自己已目前沒有持有任何新興市場股票,又認為未來一、兩個月美國消費物價指數(CPI)可能按年勁增7%,2022年也不會低於4%,預示聯儲局會加快收水計劃,市場可能面臨更大波動。