薪酬調查：明年香港人才短缺　部分職位加薪達4成

華德士集團(Robert Walters Group)旗下華德士(Robert Walters)和Walters People的2022年數碼薪酬調查顯示，香港就業市場目前受疫情後市場信心提升、人才需求轉變和技術快速發展等因素的共同推動。香港近90%企業擔心市場狀況改善後員工保留問題，85%企業存在人才和技能短缺擔憂，尤其是公司高層和團隊領導。

調查指，受數碼化需求、旅行限制和更高移民水平等因素影響，各領域的人才儲備開始緊張。調查預計，明年最熱門的技能將是大資料分析、機器學習、人工智能和網絡安全。

對於擁有短缺技能或細分市場技能的應聘者，調查料工資將增加15至20%，而一些高級職位的工資漲幅可能高達40%。

調查亦顯示，基於全球出國限制和更高的移民水平，留下的金融服務專業人員在換工作時可能會獲得更高的工資增幅。為避免人員流動，預計2022年工資將會增加4至5%，甚或10%。

華德士集團大中華區董事總經理梅德基(Ricky Mui)表示，應聘人數短缺和對複合型工作機會的需求日益增長，預計2022年對優秀應聘者的競爭將會非常激烈。