港天價檢疫酒店　外資銀行提供4萬蚊津貼

聖誕、新年假期將至，港人從海外回港須坐「疫監」，惟港府欠缺配套，檢疫酒店索天價。有外資投資銀行深明員工思鄉之苦，提供檢疫酒店津貼，每日上限2,000元，即21日隔離上限共4.2萬元。

邊間投行咁好？咪就係瑞銀囉！瑞銀向員工發內部信，話知道過去兩年的受疫情影響，好多員工都無法和身處海外嘅親朋團聚，亦明白港府加長「疫監」同檢疫酒店供應短缺，高昂嘅隔離費用係幾大嘅經濟負擔，為咗支持員工，將向駐港的全職職員派有關福利。不過執行董事(Excutive Director)級別以上嘅員工就無份喇，都係嘅，佢哋人工咁高，將補貼留返畀有需要同事仲好啦！

有關計劃將至明年11月30日，若21日隔離要求放寬，將提早結束。瑞銀喺信尾仲鼓勵員工喺假期中，抽出時間放鬆、充一充電，最好就同屋企人、所愛嘅人歡度時光！如果有旅行計劃，提醒要留意疫情發展同相關資訊，咁就玩得開心又放心。

絲絲八到，呢封內部信一出，唔少員工都好開心，仲大讚係「公司德政」。連隔離行嘅員工都表示羨慕，希望自己所在嘅公司可以學吓。