道期升41點 比特幣跌1%企5萬美元
2021年12月08日 16:11
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美匯指數報96.18；港匯見7.7975；離岸人民幣(CNH)報6.3551；美元兌日圓報113.41；歐元企1.1293，英鎊處1.3255。金價靠穩，報1,789美元。油價偏軟，布油報75.16美元，紐油報71.57美元。比特幣跌1%，企5萬美元水平。道指期貨升41點。
●市後關注點
23:00 美國10月JOLTs職位空缺
23:00 美國當周EIA精煉油庫存變動
●恒生指數全日收報23,996點，升13點或0.06%。國企指數收報8,522點，跌4點或0.05%；科技指數收報5,970點，升1點或0.03%。主板成交約1,161億港元。https://bit.ly/3pyWsqp
-恒大電動車未列入批准名單，恐難實現量產。
●滬綜指收升42點，寧德時代跌4%。https://bit.ly/3y3WlXJ
●中國經濟：
-傳內地擬收緊初創科企尋求海外融資規定。
-廣州期貨交易所擬未來2年研發16個品種，涉4大板塊。
-內地今年快遞業務量首破千億件，日均服務用戶近7億。
●毋懼收水！華爾街大好友料標指明年底見5200點。
●疫情危機正常化，美資大行預警：違約率正見底回升。
●新債王預警：金融市場將迎來大風浪。
●亞馬遜旗下AWS當機，禍延Netflix用戶無片睇？
●科技女股神減持Tesla，移情另一電動車股？
●美國石油協會：上周原油庫存減少310萬桶，多過預期。
●Apple據報要求供應商加快iPhone的生產。
●SEMI主席：台積電及三星應獲得美國半導體補助。
●南韓上月按揭貸款增長創近4年最慢升幅。
●薪酬調查：明年香港人才短缺，部分職位加薪達4成。