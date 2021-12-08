畢馬威料今年內地GDP增長8%　明年關注10大趨勢

會計師行畢馬威中國發表《2022年宏觀經濟十大趨勢展望》，指出2021年全球經濟正在從新冠肺炎疫情中逐漸修復。畢馬威中國首席經濟學家康勇認為，隨着疫情逐漸得到控制，宏觀政策更加靈活精準，相信中國經濟將持續復甦，並逐步由外需推動，轉向內需推動，預期中國經濟今年增長8%，2022年增長5.2%。

該行提出明年值得關注的10項宏觀趨勢，包括：

1. 疫情和防疫政策仍是決定經濟復甦節奏的關鍵因素；

2. CPI和PPI差距收窄，中國通脹壓力整體可控；

3. 消費繼續回暖，新國貨加速崛起，為消費市場帶來新的增長動力；

4. 科技創新和綠色轉型製造業投資快速增長；

5. 房地產調控將持續，穩市場穩預期是核心政策目標；

6. 出口增速放慢，貿易順差縮小；

7. 外商投資保持高位，對外投資企穩增長；

8. 環境、社會及企業管治(ESG)關注度不斷提高，減碳措施系統性、制度性加強；

9. 供應鏈布局更加注重韌性和抗風險能力；

10. 全球經濟復甦不均衡，不同經濟體出現分化。

另外，畢馬威中國指出，今年中國內需表現偏弱，惟外貿仍然強勁，而在防疫物資、居家經濟、機電產品等出口的推動下，以及部分因新興市場疫情爆發而對中國形成的替代性出口需求，令2021年中國出口繼續保持高速增長，並帶動工業生產、製造業投資穩步復甦。

該行又指，受疫情反彈防控措施收緊、房地產市場下行、供應鏈受阻導致缺「芯」等因素影響，消費復甦相對緩慢。在宏觀政策上，隨着疫情後中國經濟的持續改善，中國宏觀政策將回歸常態化，較疫情期間有明顯收緊，同時政府加大了對教培、互聯網平台、房地產、高耗能等領域的監管，下半年中國經濟復甦步伐有所放緩。