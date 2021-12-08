【產經直播】成交欠奉 港股難突破？
2021年12月08日 16:27
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港股周三(8日)高開逾百點後反覆，24,000點關得而復失，收報23,996點，升13點；港股威得一日後，動力明顯減弱，股民信心仍然欠奉？一浪低於一浪走勢有冇改變？港交所(00388)結束3日升市，係咪時候吸納？另外，內地股市高收逾1%，滬指重返3,600點關口，走勢有向好迹象？
科網龍頭個別發展，當中騰訊(00700)推遊戲新品牌Level Infinite，股價靠穩；相反阿里巴巴(09988)周二(7日)經歷報復式反彈後，周三(8日)回吐近半成，板塊都以短炒為主？另外，視頻平台股嗶哩嗶哩(09626)計劃進軍直播電商領域，股價升逾1%，股份可望跑出？
摩根士丹利預期，中央將推出更多措施支持內地房地產市場，相信行業明年下半年將重拾增長，但內房企業似乎還是「十個煲，九個蓋」，融資、套現活動不斷，內房板塊仍未見彩虹？
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