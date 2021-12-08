調查指18%香港家庭日常已使用加密貨幣

支付公司Visa周三(8日)發表的調查顯示，94%全球受訪者對加密貨幣有認知，而本港則為91%，更有接近三分一港人曾直接接觸過加密貨幣，無論是作為投資工具，還是作交易媒介。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)表示，隨着消費者重新思考其投資、消費及理財方式，加密貨幣愈來愈受人關注，不僅因為它是一種可交易資產，而且也是一種潛在的支付媒介。

她又指，當大眾對加密貨幣日益關注的同時，相關的應用程式亦逐漸興起，受訪的香港家庭中18%財務決策者已採用加密貨幣，以作轉帳、購買商品或接受付款。隨着大眾對加密貨幣愈趨接受與理解，金融機構需要可靠的合作夥伴，以助其滿足加密貨幣需求，並以安全可靠的方式，提供更多種類的支付選擇。

今次調查訪問了八個市場，包括阿根廷、澳洲、巴西、德國、香港、南非、英國及美國，逾6,000名財務決策者，並顯示全球消費者對加密貨幣的興趣及使用率愈來愈高。單計香港，近三分一已認識加密貨幣的成年受訪者表示，已持有或使用加密貨幣，而63%人士表示其對加密貨幣的使用在過去一年有所增長。另有43%人表示，持有與使用加密貨幣相信其是金融服務的未來，分散投資則有32%。

值得留意的是，加密貨幣卡與相關獎賞別具吸引力。在目前的加密貨幣持有人中，88%受訪者對加密貨幣卡類產品感興趣。使用加密貨幣卡就如同使用扣賬卡或信用卡，消費者可於零售商戶進行兌換並以加密貨幣購物。86%受訪者對加密貨幣的獎賞感興趣，希望可以賺取加密貨幣作為卡類消費的獎賞。同時有三分一的加密貨幣持有人指出，他們可能或很有可能在未來12個月內，將其主要往來銀行切換至提供加密貨幣相關產品的銀行。