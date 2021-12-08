富達國際：調查發現逾半數港人對2022年感樂觀

富達國際公布「全球情緒調查」結果，顯示隨着香港疫情日趨穩定，逾半受訪港人對明年感樂觀，尤其在健康、工作、社交生活及實現長線理財目標等方面。基本上，樂觀態度遍及是次受訪的16個市場，54%環球受訪者均對明年感樂觀，當中更有84%內地受訪者持相同看法。

不過，受疫情影響，仍有35%和40%受訪港人感到「非常」或「極度」憂慮和疲倦，主要基於收入減少和生活水平下降。然而，得以安在家中、改善健康和儲蓄能力提升，均成為部分受訪者保持正面態度的主要因素。

同時，疫情限制不少活動，在調查期間有近半數港人表示他們的開支低於所能負擔，因此有30%受訪港人指儲蓄有所提升。若與年屆39至54歲的中年人士、20至38歲的年輕一族相比，更多55歲以上的年長一輩表示在調查期內增加儲蓄。

此外，超過半數的本港成年人表示有增加投資，當中有25%人士認為投資的回報較儲蓄高；另有約20%指有閒錢；約12%就稱有更多時間學習投資知識。今次調查於2021年8月在16個市場進行，共訪問1.9萬名人士在過去和未來6個月對各方面的觀感，當中在港便訪問了千名人士，其每月家庭收入至少達1.5萬元。