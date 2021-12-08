易付達明年擬引入台灣及南韓電子錢包

本港電子支付市場受惠電子消費券而加快發展，電子支付服務供應商易付達(亞洲)(eftPay)主席及行政總裁勞俊傑表示，市場仍未見頂，強調公司會不斷推出新的增值服務，以吸引商戶繼續使用。明年有意再引入海外電子錢包，目前已支援台灣第二大電子錢包「街口」及南韓電子錢包「GLN」。

他提到，近月裝機量較消費券推出前大幅增加4倍，覆蓋的銷售點總數超過2.2萬個。今年年中與虛擬銀行平安壹賬通銀行合作，推出中小企借貸產品。同時透露，剛與主打「先享後付」(Buy Now, Pay Later)的支付服務新加坡初創公司Atome合作，在現有的支付機中加入「先買後付」的支付方式，目前主要針對每月營業額約10萬元的中小企商戶，公司主要負責商戶對接，Atome則是負責用戶。

eftPay市場總監羅嘉麗補充，公司與平安壹賬通銀行建立中小企的計分系統，根據各自的數據庫為中小企評分，再由平安壹賬通銀行審批是否批出貸款。雙方合作經過金管局批准，目前逾百間商戶表示對該借貸有興趣。

另外，金管局預期明年底推出「商業數據通」，勞俊傑認為，若要以公司商戶數據作為信貸之用，有機會成為一盤新的生意。