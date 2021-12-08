中環新海濱3號商業地王次標價僅371億元　較中標價低136億元

政府周三(8日)公布中環新海濱3號用地投標進一步資料，發展局以不具名方式，公布另一份在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求的標書的資料。該份標書的總評分為84.86分，出價371.09億元，較中標價低約136.91億元，低中標價約27%。

中環新海濱3號商業地王招標共接獲6份標書，所有標書在非價格建議方面均取得合格成績，惟其中4份標書由於出價低於政府於截標當日所訂定的底價，故未能達到價格建議的基本要求。換而言之，只有2份標書(包括中標者在內)在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求。

中標的設計方案建議興建3座建築物，當中，最接近海濱的建築物將作多用途，另外兩座擬作辦公室。建築物之間將預留間距，提供多條通風廊及都市窗戶，為發展項目帶來自然通風及自然光。項目將設公眾休憩空間，面積超過招標文件所要求的最少2.5萬平方米。設計方案亦會提供一條行人通道，由港鐵中環站接駁至發展項目。

發展局表示，政府的願景是將3號用地打造成香港的嶄新地標，一個以人為本、着重可持續發展和城市設計，以及與四周環境融合的典範。中標的設計方案以「橋」作為整個發展的設計概念，希望透過項目建設一個世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，與周邊環境融合。

資料顯示，上述地盤面積51.6萬平方呎，預計提供達184.3萬平方呎樓面，主要作商業及零售用途，亦要提供休憩設施，其中22.8萬平方呎樓面需要用作興建停車場及政府、機構或社區用途。扣除相關面積後，實際餘下約161萬平方呎商業樓面。