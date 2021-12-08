今年內銀綠色債券發行規模逾334億人幣

內地銀行正積極參與綠色金融的發展與創新，以資金配置引導產業結構、能源結構向綠色低碳經濟轉型。截至12月6日，年內銀行機構發行的綠色金融債券規模已達334.5億元人民幣(下同)，超過去年發行總規模。

中國銀保監會數據顯示，截至今年9月底，中國21家主要銀行機構的綠色信貸餘額達14.08萬億元，較年初增長21%以上。綠色信貸資產質量整體良好，近5年不良貸款率均保持在0.7%以下，遠低於同期各項貸款整體不良水平。此外，在相關政策的支持下，近期中國銀行、建設銀行、興業銀行、招商銀行等已相繼落地首批碳減排項目貸款。

今年以來，央行推出多部支持綠色金融發展的方案和推動金融機構環境信息披露制度的指南，還部署了綠色金融改革創新試驗區，並率先通過銀行業金融機構對試驗區內企業經營活動和投融資活動的環境影響及碳排放進行核算。

內媒統計數據顯示，截至12月6日，今年以來由銀行機構發行的綠色金融債券共有17只，規模合計334.5億元。今年共有13家銀行參與綠色金融債券的發行，其中包括1家國有銀行、7家城商行、5家農商行。其中，發行規模最多的為工商銀行，達100億元。