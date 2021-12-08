全球手機用戶在App商店支出達1萬億元　按年增加20%

新冠肺炎疫情限制了出行，卻使到全球手機用戶在App商店的支出增加。根據數據調查機構Sensor Tower報告顯示，2021年App用戶支出再創新高達到1,330億美元(約10,371億港元)，按年增長20%。

值得注意的是，蘋果公司的App Store平台收入遠較Google Play為高，其中App Store今年的收入達到851億美元，與去年同期相比增長了17.7%；而Google Play今年的收入大約為479億美元，上升23.5%。

毫無意外地，TikTok榮登今年最賺錢的應用程式，其在App Store平台上的下載量，或是整體下載量都是穩居第一，而該應用程式在Google Play商店的下載排行則是位居第三。

另外，「遊戲」玩家課金不手軟的，App Store平台的遊戲玩家們在今年年底前預計將有高達523億美元的支出，按年增長9.9%。騰訊旗下的《王者榮耀》是App Store上關注度最高的遊戲作品，今年的收入達到29億美元。在Google Play收入最高的遊戲則為Moon Active所推出的《Coin Master》。