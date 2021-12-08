青衣美景花園減價35萬　以485萬元易手

二手業主減價吸客，青衣私樓樓價低於500萬元有交易，區內美景花園一個極高層海景兩房單位，減價35萬元後，日前以485萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃小江表示，堅尼地城大新閣高層C室，實用面積約457方呎，兩房間隔，享海景，以878萬元易手，呎價約19,212元，新買家屬投資客，原業主於2002年2月以120萬元買入單位，持貨19年帳面獲利758萬元，單位升值約6.3倍。

●中原周世康稱，灣仔熙華大廈B座低層2室，實用面積約330方呎，兩房間隔，望樓景，叫價600萬元，最終願減40萬元，以560萬元易手，呎價約16,970元，新買家屬於投資客，單位市值租金1.4萬至1.5萬元計，可享約3厘租金回報。

●世紀21北山梁淑儀指，北角康澤花園B座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以735萬元承接，呎價約18,329元，原業主於2014年11月以536萬元購入自住，持貨7年帳面獲利199萬元，期內升值約37%。

●世紀21日昇陳卓峰透露，北角健威花園E座高層7室，實用面積約456方呎，兩房間隔，以785萬元易手，呎價約17,215元，原業主於2018年4月購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利70萬元，期內僅升值約10%。

●世紀21北山嚴智贇透露，北角慧雲峯中層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望山景，獲區外換樓客以998萬元承接，呎價約22,528元，原業主於2009年6月以398萬元購入投資，持貨12年帳面獲利600萬元，期內升值約1.5倍。

●美聯佘錦驊稱，筲箕灣香島1座低層B室，實用面積約671方呎，兩房間隔，今年10月初以2.45萬元放租，由於租客是專業人士，原業主減價1,000元，以每月租金2.35萬元租出，呎租約35元，新租客是外區家庭客。

●美聯陳子雄指，小西灣藍灣半島6座高層B室，實用面積約為811方呎，套三房間隔，坐擁海景，以每月租金2.8萬元租出，呎租約為34.5元，業主於2011年9月以約882萬元購入。

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九龍區

●中原余偉豪指，藍田滙景花園12月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約15,052元，屋苑14座中層H室，實用面積約720方呎，套三房間隔，開價1,200萬元，議價後以1,087萬元成交，呎價約15,097元，新買家為同區換樓客。

●美聯黃家樂表示，新蒲崗譽．港灣2A座中高層B室，實用面積約1,333方呎，四房雙套房連工人套房間隔，吸引區內家庭客承租，單位原先叫租4.5萬元，議減2,000元，至4.3萬元租出，減幅約4.4%，呎租約32.3元。

●香港置業文華表示，大角咀港灣豪庭3座中層H室，實用面積約326方呎，兩房間隔，以約720萬元放盤約3個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約7萬元，以約713萬元成交，呎價約21,871元。

●美聯吳旨豪稱，長沙灣新寧閣高層一房戶，實用面積約339方呎，原先放盤叫價465萬元，議價後調減35萬，減幅約7.5%，吸引上車客承接，成交價430萬元，呎價約12,684元，原業主於2009年7月以120萬元入市，轉手帳面獲利310萬元，升值近2.6倍。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣昇悅居3座低層A室，實用面積約491方呎，兩房間隔，享市景，日前以928.8萬元沽出，呎價約18,916元，原業主於2014年4月以約571.5萬元購入，持貨約7年帳面賺約357.3萬元，升值約63%，屋苑現時約有80個放盤，叫價由800萬元起。

●中原程智聰透露，長沙灣碧海藍天12月今暫錄3宗買賣，包括2座中層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以925萬元成交，呎價約18,317元，新買家為外區客，原業主於2013年1月以598萬元買入，沽貨帳面獲利327萬元，單位8年升值約55%。

●香港置業黎俊華表示，長沙灣昇悅居6座低層D室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以約1.83萬元放租約10天後，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約800元，以約1.75萬元租出，呎租約35.6元，新租客為家庭客，睇樓1次後決定承租。

●香港置業謝啟源稱，長沙灣愛海頌1座中層D室，實用面積約695方呎，三房間隔，以約2.9萬元放租約1星期後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以約2.7萬元租出，呎租約38.8元，業主於2020年4月以約1,234.7萬元購入上述單位。

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新界區

●利嘉閣何億儂表示，青衣美景花園9座極高層D室，實用面積約329方呎，兩房間隔，望海景，原先開價520萬元，經議價後減價35萬元或約6.7%，以485萬元易手，呎價約14,742元，屋苑現時約有35個單位放售，叫價由480萬元起。

●中原陳偉業指，東涌海堤灣畔3座高層D室，實用面積約516方呎，兩房間隔，享海景，叫價820萬元，減價20萬元，以800萬元成交，呎價約15,504元，新買家為年輕首置客，原業主於2009年11月以248萬元買入，持貨12年帳面獲利552萬元，單位升值約2.2倍。

●祥益袁思賢指，屯門居屋兆康苑D座高層7室，實用面積約455方呎，兩房間隔，租客為同屋苑客，由於原租所無法續租，考慮到熟悉該區，以及搬遷方便，加上業主有200元的議價空間，決定以1.03萬元即睇即租，呎租約22.6元。

●祥益林英傑透露，屯門南浪海灣3座低層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，日前獲一名區內客垂青，遂便決定以1.35萬元即睇即租，呎租約25.9元。

●祥益林英傑表示，屯門珀御低層G室，實用面積約347方呎，一房間隔，區內首置客見單位附設發展商裝修，可即買即住，加上屋苑擁私人會所設施及周遭生活配套齊全，以545萬元購入上址作自住，呎價約15,706元。

●中原王勤學稱，元朗溱柏12月暫錄2宗買賣，包括1座中層C單位，實用面積約598方呎，套兩房連儲物房間隔，為「大兩房」單位，叫價770萬元，新近零議價沽出，呎價約12,876元。

●中原譚永康指，元朗加州豪園剛錄12月首宗成交，其中莎文杜徑雙號屋，實用面積約1,348方呎，開價約1,630萬元，議價後以1,592萬元沽出，呎價約11,810元，新買家為外區用家，購入單位自用。

●美聯李瑋良稱，元朗尚悅5座高層單位，兩房間隔，實用面積約356方呎，連約428方呎天台，早前叫價約650萬元放售，吸引外區客睇樓1次即決定承接，雙方議價後終以600萬元成交，呎價約16,854元，原業主於2018年6月以約570萬元購入，轉手帳面獲利30萬元。

●中原洪文鋒透露，粉嶺居屋景盛苑剛錄12月錄首宗買賣，單位為C座高層7室，實用面積約433方呎，未補價第二市場開價約330萬元，議價後以310萬元獲承接，呎價7,159元，新買家為用家，見單位少有放盤，即購入自用。

●中原侯惠良指，沙田第一城12月暫錄約3宗買賣，屋苑31座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以620萬元易手，呎價約18,960元，原業主則於2010年以222萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約398萬元，單位期內升值約1.79倍。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田居屋廣林苑A座低層2室，實用面積約376方呎，兩房間隔，放盤2個月，原開價490萬元，以於已補價自由市場以470萬元沽出，呎價約12,500元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑J座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，於未補價第二市場原先叫價700萬元，放盤半年，減價50萬元，減幅7.1%，終以650萬元沽出，呎價約10,000元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田碧濤花園2期都美閣中層C室，實用面積約1,119方呎，三房間隔，放盤1年，原先叫價1,680萬元，終以1,528萬元成交，減價152萬或減幅9%，呎價約13,655元。

●中原黎宗文稱，大圍金獅花園最新錄2期A座高層7室，實用面積約336方呎，兩房間隔，日前以535萬元易手，呎價約15,923元，原業主則於2004年以99萬元購入，持貨17年帳面賺約436萬元，單位升值約4.4倍。

●世紀21奇豐趙詠欣透露，馬鞍山居屋錦禧苑C座低層9室，實用面積約554方呎，三房間隔，單位放盤7個月，已補價自由市場原先開價680萬元，累減60萬元或減幅8.8%，終以620萬元獲買家承接，呎價約11,191元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山新港城C座高層3室，實用面積約321方呎， 日前叫價約660萬元放售，吸引外區客洽商承接，原業主願議價成交，單位最終以620萬元沽出，呎價約19,315元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳MALIBU第2A座中層D室，實用面積約368方呎，一房連套房間隔，享全海景，以808萬元沽出，呎價約21,957元，原業主於2018年3月以約625.5萬元購入，持貨約3年帳面獲利約182.5萬元，物業升值約29%，新買家為一對90後首次置業客，只睇樓一次，即於翌日議價，入市作為新婚之用。

●中原柯勇透露，將軍澳居屋康盛花園4座中層K室，實用面積約495方呎，兩房間隔，於已補價自由市場以523萬元易手，呎價約10,566元，原業主於1999年7月以145萬元買入單位，當時已補地價，持貨22年帳面獲利378萬元，期內升值約2.6倍。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳都會駅10座高層C室，實用面積約731方呎，套三房連雜物房間隔，望山景，於11月上旬放盤，原叫價1,280萬元，至日前以1,200萬元交吉易手，減價80萬元或約6.3%，呎價約16,416元，屋苑現時約有262個單位放售，入場費由850萬元起。

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