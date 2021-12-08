一手混戰！上環新盤日內開價　旺角項目展開軟銷

發展商推盤攻勢浪接浪，月內將有多個市區單幢式全新住宅項目登場，其中上環新盤將於日內開價，趕於聖誕節前賣樓。至於旺角區亦有同類項目展開軟銷工作，計劃月內推售。

●恒地上環CAINE HILL最快明日開價 料首推50伙

至於毗鄰CAINE HILL的伊利近街33至47A號兩個地盤，集團新近已完成收購，預計明年展開拆卸工程，最快2023年推出。

●旺角豉油街雋薈設120伙 將短期內上載樓書

益兆集團控股及俊和發展集團合成的旺角豉油街63號項目命名為雋薈，俊和物業發展總經理陳健強表示，項目提供120個單位，實用面積152至288方呎，全屬開放式間隔，其中連平台及連天台特色戶各佔6個，關鍵日期為2024年3月31日。

益兆副總裁林浩表示，項目短期內上載樓書，並將準備3個示範單位，包括兩個交樓標準及一個連裝修單位，預計月內開價，定價參考同區新盤，集團佔項目60%權益。

他續稱，集團現有3個住宅項目，另外兩個分別為與俊和合作的長沙灣青山道437至441號項目、以及獨資發展的何文田太子道西264至266號項目。

●啟德尚‧珒溋錄破頂成交 四房連雙套售3943萬元

合景泰富及龍湖地產合作發展的啟德尚‧珒溋錄破頂成交，項目第1座36樓A單位，實用面積1,072方呎，四房連雙套房間隔，成交價3,943萬港元，呎價約36,782元，創項目標準單位售價及呎價新高。

據悉，買家為本地首置客，對啟德區發展前景具信心，參觀現樓後3日內火速決定購入。

●維港滙II今沽3伙 連平台大戶售3203萬元

此外，信置旗下觀塘凱滙亦錄1宗成交，項目2座39樓H室，實用面積717方呎，成交價1,716.54萬元，呎價約23,941元。

●利嘉閣按揭代理為牛頭角皓日推出低息按揭優惠

該行亦為有意承做即供高成數按揭的買家，特設「樓花即供高成數計劃」，提供高達八成樓花即供按揭，而1,000萬元以上物業按揭成數達七成，全期息率低至最優惠利率(P)減2.75厘，同時可享現金回贈0.5%至1%。

利嘉閣地產董事徐志華稱，隨着政府推動「起動九龍東」計劃，東九龍核心商業區已逐漸成形，區內物業持續受投資者及用家關注。利嘉閣研究部綜合土地註冊處統計資料顯示，今年截至12月2日，九龍灣二手住宅買賣登記宗數錄得1,133宗，連續三年錄得明顯升幅，較2020年全年增長逾27%，創2013以來的9年新高。

●128 WATERLOO兩房戶售1820萬 呎價逾3.4萬元